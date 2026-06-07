- Hoy:
- Partidos de hoy
- Colombia vs. Jordania
- Ecuador vs. Guatemala
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Juan Jayo elogió a 4 jugadores que firmaron con Alianza hasta 2026, 2027 y 2028: "Importantes"
Juan Jayo, histórico jugador de Alianza Lima, se rindió en elogios ante 4 futbolistas que firmaron con el club hasta 2026, 2027 y 2028.
Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 debido a los grandes rendimientos de sus futbolistas en cada partido disputado. Es por eso que el histórico del club blanquiazul, Juan Jayo, salió al frente para rendirse en elogios ante cuatro jugadores: estamos hablando de Esteban Pavez, Renzo Garcés, Marco Huamán y Eryc Castillo.
Juan Jayo se rindió en elogios ante 4 futbolistas que firmaron con Alianza Lima
Jayo utilizó el programa 'Entre ceja y ceja' para hablar de los grandes rendimientos de Garcés, Pavez, Huamán y Castillo con la camiseta de Alianza en el Clausura, lo que contribuyó a la obtención del título.
Para el histórico futbolista Renzo Garcés, Marco Huamán y Esteban Pavez fueron claves en la zona defensiva del equipo en cada partido, ya que cumplieron con sus deberes en el campo bajo la dirección de Pablo Guede.
Juan Jayo se rindió en elogios ante el buen rendimiento de Esteban Pavez, Marco Huamán, Renzo Garcés y Eryc Castillo en Alianza Lima
"Lo de Garcés ha sido importantísimo, ratificando ya desde el año pasado que viene jugando esté bastante bien, bastante bien lo de Pavez que con su llegada creo que ordenó bastante el medio campo, que fue muy importante", aseguró.
“Después lo de Marco Huamán, yo creo que es un caso raro, raro, porque Alianza claro, no estaba en los planes. Alianza lo presta, fue presentado en el en el club donde lo prestaron y por estas cosas que pasan justamente este el fútbol el fútbol tiene estas cosas, ¿no?”, indicó.
Por otro lado, Juan Jayo indicó que el ecuatoriano Eryc Castillo no atravesaba un buen momento futbolístico; sin embargo, en otra posición indicada por Guede logró su mejor nivel en Alianza Lima.
"Eryc Castillo, bueno, que recuperó su nivel ya en ya en otra posición, ¿no? Porque yo creo que ya lo habían estudiado después de un año ya lo habían estudiado", finalizó.
Eryc Castillo, Marco Huamán, Renzo Garcés y Esteban Pavez tienen contrato con Alianza Lima
Eryc Castillo y Renzo Garcés mantienen contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028; Marco Huamán está vinculado al club hasta finales del 2027, y Esteban Pavez tiene asegurada su continuidad durante todo el 2026.
Alianza Lima salió campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Alianza Lima superó por 3-0 a Los Chankas en la fecha 16 del Torneo Clausura y, gracias a ese marcador, se coronó campeón en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria. Con este título, el conjunto íntimo tiene prácticamente asegurada su presencia en la gran final de la temporada 2026.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90