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¡ALERTA! Banco de la Nación emite importante comunicado a usuarios: advierte sobre correos electrónicos, ¿qué pasó?

El Banco de la Nación alertó sobre correos fraudulentos y pidió a sus usuarios no abrir enlaces ni descargar archivos para evitar estafas digitales. Conoce más.

Angie De La Cruz
Banco de la Nación informa sobre correos electrónicos maliciosos que perjudicarían a usuarios.
Banco de la Nación informa sobre correos electrónicos maliciosos que perjudicarían a usuarios. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Banco de la Nación emitió una importante alerta dirigida a sus clientes tras detectar la circulación de correos electrónicos fraudulentos, que buscarían obtener información personal y financiera. La entidad compartió un comunicado mediante sus plataformas, ¿qué ocurrió y cuáles son las recomendaciones oficiales? Te brindamos toda la información que se debe tener en cuenta.

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“Se ha identificado el envío de correos electrónicos maliciosos de dominio Gmail que intentan suplantar comunicaciones institucionales del Banco de la Nación. Estos mensajes buscan generar un sentido de urgencia o aparentar provenir de fuentes oficiales, con el objetivo de inducir a la descarga de archivos o a la entrega de credenciales. ¡Mantente alerta! Un solo clic puede comprometer tu información.”, indicó la institución financiera.

Banco de la Nación

Comunicado del Banco de la Nación sobre correos electrónicos maliciosos.

Por otro lado, el Banco de la Nación precisó cuáles son las señales de advertencia y las razones para desconfiar si el correo presenta las siguientes características:

  • Solicita contraseñas o información sensible
  • Exige una acción inmediata: "Actualice de inmediato"
  • Incluye enlaces para descargar archivos
  • Contiene adjuntos inesperados
  • Presenta redacción inusual

Asimismo, la institución exhortó a no hacer clic en enlaces, no descargar archivos adjuntos ni responder a este tipo de correos. En caso de recibir un mensaje sospechoso, los usuarios deben reportarlo de inmediato a los correos oficiales antiphishing@bn.com.pe y seginformatica@bn.com.pe.

Posteriormente, deberán eliminarlo de su bandeja de entrada y de la carpeta de elementos eliminados. El Banco de la Nación recordó que no se debe confiar únicamente en el nombre del remitente y que siempre es necesario verificar la dirección real y el contenido del mensaje.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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