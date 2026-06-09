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Resultados Sinuano Día último sorteo de HOY, martes 9 de junio EN VIVO: ver números ganadores
Sinuano Día y Noche en Colombia realizará un nuevo sorteo HOY, por lo que si quiere participar, revise qué premios puede llevarte y cómo ver los resultados.
Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición HOY, martes 9 de junio, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.
Resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche último sorteo de HOY, martes 9 de junio 2026
Bienvenidos
HOY, martes 9 de junio de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulte AQUÍ los resultados y números ganadores, conozca los horarios de juego y verifique su boleto. ¡Mucha suerte!
¿A qué hora juega el Sinuano?
El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).
¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?
Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.
¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano Día y Noche?
Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
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