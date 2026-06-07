Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de junio EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición este domingo 7 de junio, y tú podrías ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiarás en tu suerte? En esta nota de Líbero, podrás consultar toda la información sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 7 de junio: resultados EN VIVO del último sorteo 09:11 Bienvenidos HOY, domingo 7 de junio, se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes consultar los resultados y los números ganadores de manera inmediata, así como los horarios de cada juego. Verifica si tu boleto ha sido premiado. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2.30 p. m. y Sinuano Noche a las 10.30 p. m. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m.

El Sorteo Sinuano es una lotería popular de Colombia que se realiza todos los días.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

Loterías en Colombia