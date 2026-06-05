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Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de junio EN VIVO: resultados y bolillas del último sorteo

El sorteo Sinuano Día y Noche están de regreso HOY, viernes 5 de junio, y AQUÍ podrás conocer las bolillas que caerán. ¡Esperamos seas uno de los ganadores!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de junio.
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de junio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Este viernes 5 de junio, el Sinuano Día y Noche jugará su más reciente edición en Colombia. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota te compartimos todos los detalles sobre el último sorteo, además, podrás saber a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y resultados en vivo.

Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 4 de junio.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 4 de junio: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de junio EN VIVO: resultados del último sorteo

09:14
5/6/2026

Bienvenidos

HOY, viernes 5 de junio, se llevará a cabo un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y números ganadores en tiempo real, conoce los horarios de juego y verifica tu boleto. ¡Muchísima suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición llamada Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

Loterías de Colombia

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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