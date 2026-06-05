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Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de junio EN VIVO: resultados y bolillas del último sorteo
El sorteo Sinuano Día y Noche están de regreso HOY, viernes 5 de junio, y AQUÍ podrás conocer las bolillas que caerán. ¡Esperamos seas uno de los ganadores!
Este viernes 5 de junio, el Sinuano Día y Noche jugará su más reciente edición en Colombia. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota te compartimos todos los detalles sobre el último sorteo, además, podrás saber a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y resultados en vivo.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 4 de junio: números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de junio EN VIVO: resultados del último sorteo
Bienvenidos
HOY, viernes 5 de junio, se llevará a cabo un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y números ganadores en tiempo real, conoce los horarios de juego y verifica tu boleto. ¡Muchísima suerte!
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
La primera edición llamada Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m.
¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?
Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.
Loterías de Colombia
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
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