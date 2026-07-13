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Partidos del Mundial HOY, martes 14 de julio: programación, resultados y dónde ver

Tenemos una agenda recargada de fútbol. A continuación, podrás revisar la programación de los cuartos de final del Mundial 2026, Champions League y más.

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos de este martes 14 de julio.
Revisa la programación de los partidos de este martes 14 de julio. | Foto: composición Líbero
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Este martes 14 de julio se jugará la primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia vs. España. Pero, aparte de este encuentro, también habrá acción en Europa, pues se jugarán las primeras clasificatorias a la UEFA Champions League 2026-27. Mientras tanto, en nuestro continente habrá jornada de la liga de Bolivia y Ecuador. Además, repasa la programación de los partidos de hoy.

Repasa la programación de las semifinales del Mundial 2026.

PUEDES VER: Semifinales del Mundial 2026: programación, partidos, horarios y canal confirmado de los cruces

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Francia vs España2.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
KuPS vs Vardar10.00 a. m.-
Ibera 1999 vs Flora11.00 a. m.Soccernet
Inter Escaldes vs Lincoln11.00 a. m.OneFootball PPV
Gyor vs Vikingur Reykjavik12.00 p. m.Gol Brazil
Riga FC vs Ararat-Armenia12.00 p. m.OneFootball PPV
Levski vs Borac Banja Luka12.30 p. m.Diema Sport
TNS vs Sabah Baku12.30 p. m.BBC
Drita vs Kauno Zalgiris1.00 p. m.RTK1
Larne vs Tre Fiori2.00 p. m.Soccernet
Shamrock Rovers vs Floriana2.00 p. m.OneFootball PPV

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Oruro vs Always Ready5.00 p. m.Antel TV
Blooming vs GV San Jose7.30 p. m.Antel TV

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Macará vs Mushuc Runa4.30 p. m.Zapping Sports
Manta vs Delfín7.00 p. m.Zapping Sports
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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