Partidos del Mundial HOY, martes 14 de julio: programación, resultados y dónde ver
Tenemos una agenda recargada de fútbol. A continuación, podrás revisar la programación de los cuartos de final del Mundial 2026, Champions League y más.
Este martes 14 de julio se jugará la primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia vs. España. Pero, aparte de este encuentro, también habrá acción en Europa, pues se jugarán las primeras clasificatorias a la UEFA Champions League 2026-27. Mientras tanto, en nuestro continente habrá jornada de la liga de Bolivia y Ecuador. Además, repasa la programación de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Semifinales del Mundial 2026: programación, partidos, horarios y canal confirmado de los cruces
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Francia vs España
|2.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|KuPS vs Vardar
|10.00 a. m.
|-
|Ibera 1999 vs Flora
|11.00 a. m.
|Soccernet
|Inter Escaldes vs Lincoln
|11.00 a. m.
|OneFootball PPV
|Gyor vs Vikingur Reykjavik
|12.00 p. m.
|Gol Brazil
|Riga FC vs Ararat-Armenia
|12.00 p. m.
|OneFootball PPV
|Levski vs Borac Banja Luka
|12.30 p. m.
|Diema Sport
|TNS vs Sabah Baku
|12.30 p. m.
|BBC
|Drita vs Kauno Zalgiris
|1.00 p. m.
|RTK1
|Larne vs Tre Fiori
|2.00 p. m.
|Soccernet
|Shamrock Rovers vs Floriana
|2.00 p. m.
|OneFootball PPV
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Oruro vs Always Ready
|5.00 p. m.
|Antel TV
|Blooming vs GV San Jose
|7.30 p. m.
|Antel TV
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Macará vs Mushuc Runa
|4.30 p. m.
|Zapping Sports
|Manta vs Delfín
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
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