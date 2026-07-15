Horóscopo de HOY, jueves 16 de julio de 2026, de Josie Diez Canseco: predicciones GRATIS para tu signo zodiacal

El horóscopo de hoy, 16 de julio de 2026, trae las predicciones de Josie Diez Canseco para los 12 signos del zodiaco, con mensajes sobre el amor, el trabajo, la salud y las nuevas oportunidades. Descubre qué dicen los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, y conoce las recomendaciones que la reconocida astróloga tiene preparadas para afrontar esta jornada.

Consulta el horóscopo de hoy, 16 de julio de 2026, de Josie Diez Canseco para los 12 signos del zodiaco

ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: Llegan a tus oídos comentarios que te inquietarán. Aclara tus dudas con el ser amado antes de juzgarlo. Es un buen día para los negocios y las sociedades; aprovecha para llegar a acuerdos productivos. Todos tus planteamientos serán aceptados.

Número de suerte: 13.

TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: Te desligarás de lo que no te hace feliz. Hoy aprendes que el amor también es confianza y apoyo. Tu situación laboral se mantendrá estable, sin mayores altibajos, aunque deberás tener cuidado con algunas personas que envidian tus progresos.

Número de suerte: 3.

GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: Tu paciencia y gentileza serán recompensadas. Hoy verás a esa persona que parecía no corresponderte. Será un día muy atareado, con salidas para solucionar asuntos legales. Después de muchas consultas y gestiones, obtendrás resultados positivos y tranquilidad.

Número de suerte: 19.

CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: Estarás especialmente seductor. Cuidado con dejarte llevar por tus deseos de vivir nuevas emociones. Es una etapa de consolidación profesional y económica, aunque también de espera. Ten paciencia; lo que estás logrando tiene bases sólidas y cualquier contratiempo será superado.

Número de suerte: 6.

LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Estás deseoso de amor y cuidados. Sé más demostrativo con tus sentimientos y no esperes que adivinen lo que quieres. El problema laboral en tu trabajo continuará; trata de mantenerte al margen y no te verás involucrado en ninguna situación que te comprometa.

Número de suerte: 8.

VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Te rodeará un magnetismo especial que te hará irresistible. Hoy recibirás una propuesta maravillosa. Tu eficiencia y experiencia serán tus mejores cartas de presentación para el trabajo que quieres conseguir. Ten confianza en ti mismo y el puesto será tuyo.

Número de suerte: 7.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Controla tu carácter y ordena tus ideas. Tus constantes cambios de planes podrían molestar a esa persona. Hoy tendrás que ponerte firme con alguien que trabaja contigo y que, con su desidia, te está perjudicando. Aléjalo muy sutilmente.

Número de suerte: 9.

ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Te sientes atrapado en una relación rutinaria. Cuidado con tomar decisiones apresuradas. Al fin tu esfuerzo empieza a dar frutos. Tu economía experimentará cambios muy positivos que te brindarán bienestar y lograrás tener un negocio propio.

Número de suerte: 3.

SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Estarás muy afectuoso y tendrás detalles muy significativos que emocionarán al ser amado. Habrá novedades positivas en el ámbito laboral, aunque tendrás algunos problemas para adaptarte. Finalmente lo lograrás y aprovecharás las oportunidades que llegarán.

Número de suerte: 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: En el amor te va muy bien, pero no calles tus desacuerdos por no romper la armonía. Negociarás un contrato con mucha habilidad. Hoy llegarás a acuerdos fructíferos que te darán estabilidad laboral y económica. El éxito está cerca.

Número de suerte: 2.

ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Algunas personas de tu entorno no estarán de acuerdo con tu relación sentimental. Hoy sabrás en quiénes puedes confiar. Surgirán contratiempos en tu trabajo, pero te encontrarás con fuerzas y ganas de luchar. Al finalizar el día, todo estará controlado y resuelto.

Número de suerte: 4.

PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: Será un día complicado sentimentalmente; te sentirás presionado. Trata de sobrellevar la situación. Empiezas a ver tus metas laborales cumplidas. Es hora de retomar los proyectos personales. Estás en un buen momento de lucha e inspiración y puedes lograr lo que quieres.