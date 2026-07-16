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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Fargo: las autoridades EXPONEN segunda AMENAZA de bomba en tienda; en solo tres días alarmantes INCIDENTES
La policía evaluó que las amenazas recibidas no tenían credibilidad. Sin embargo, se actuó de manera inmediata en ambas situaciones por prevención. ¿Qué pasó?
La policía de Fargo, en Estados Unidos, atendió recientemente una alerta de bomba en un Walmart, ubicado en el sur de la ciudad. Este incidente, que ocurrió el martes por la mañana, marca la segunda amenaza de este tipo en un establecimiento de la cadena en Fargo en un lapso de tres días. Las autoridades locales continúan investigando la situación para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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Walmart de Fargo: las autoridades exponen segunda amenaza de bomba en tienda; en solo tres días alarmantes incidentes
Valley News Live y otros portales internacionales señalaron que los agentes de seguridad de Fargo acudieron al Walmart situado en la cuadra 4700 de la 13th Avenue South, alrededor de las 11.13 a. m. del martes 14 de julio, luego de recibir un aviso sobre una amenaza de bomba en el local.
Si bien la información preliminar sugería que la amenaza carecía de credibilidad, los oficiales actuaron de inmediato para salvaguardar la integridad de empleados y clientes. Tras una exhaustiva revisión del establecimiento y de los protocolos de seguridad, no se encontraron artefactos explosivos ni elementos sospechosos, lo que llevó a concluir que la amenaza era infundada y permitió que el negocio reanudara sus actividades con normalidad.
Este suceso ocurrió solo tres días después de que la policía de Fargo atendiera una situación similar en el Walmart del sur de la ciudad, en la cuadra 3700 de la Avenida 55 Sur, durante la madrugada del sábado 11 de julio. Esa amenaza también fue considerada no creíble.
Según los informes, hasta el momento, no se han establecido vínculos entre ambos incidentes y no se han realizado detenciones relacionadas con el hecho del martes. La investigación sigue en curso. Tampoco se identificó a algún sospechoso.
¿Por qué suceden las presuntas amenazas de bomba en las tiendas Walmart?
Las supuestas amenazas de bomba en los locales de Walmart son, en su mayoría, llamadas fraudulentas vinculadas a actos de vandalismo, extorsión o intentos de sabotaje comercial.
Los responsables de estas acciones buscan provocar un estado de pánico generalizado, interrumpir las actividades del negocio o forzar el cierre temporal de alguna sucursal.
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