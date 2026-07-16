Fue de compras al Walmart Aberdeen y causó ALERTA MÁXIMA: el PELIGROSO DESCUIDO de una madre que indignó a toda una comunidad

Una mujer de Abingdon, Maryland, fue arrestada luego de que presuntamente dejara a sus tres hijos pequeños dentro de un vehículo encendido y sin seguro mientras realizaba compras en un Walmart de Aberdeen. El caso generó preocupación entre los vecinos y ocurrió durante una jornada de intenso calor en Estados Unidos, donde las autoridades alertaron sobre los riesgos de dejar a menores sin supervisión dentro de un automóvil.

Tres niños fueron hallados solos en un vehículo mientras su madre hacía compras en Walmart Aberdeen

De acuerdo con la información difundida por WMAR 2 News Baltimore, un policía fuera de servicio alertó a las autoridades tras observar a los menores dentro de un vehículo estacionado en el Walmart de Aberdeen, ubicado en Philadelphia Boulevard. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron que los niños tenían 1, 2 y 4 años. Según las primeras investigaciones, los menores habrían permanecido alrededor de 40 minutos dentro del automóvil, mientras las temperaturas alcanzaban cerca de 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius) debido a una ola de calor que afectaba la zona.

Los agentes identificaron a la madre de los menores como Marium Khan Ghauri, de 32 años, residente en Abingdon.

La policía identificó a la madre como Marium Khan Ghauri, de 32 años, quien aseguró que dejó a los niños dentro del vehículo porque estaban dormidos. Sin embargo, las autoridades consideraron que la situación representaba un riesgo para los menores y procedieron a arrestarla por presunta negligencia infantil.

Policía recuerda los peligros de dejar niños solos dentro de un vehículo

Tras la intervención en el Walmart de EE. UU., los tres menores fueron entregados a su padre en buen estado de salud. Mientras tanto, Ghauri quedó en libertad bajo palabra y deberá presentarse nuevamente ante un tribunal el próximo 2 de septiembre.

La Policía de Aberdeen emitió una advertencia dirigida a padres y cuidadores para evitar este tipo de situaciones. En un comunicado citado por WMAR 2 News Baltimore, la institución señaló: "El Departamento de Policía de Aberdeen recuerda a los padres y cuidadores que dejar a niños pequeños sin supervisión en un vehículo, incluso por un corto período de tiempo, puede ponerlos en un riesgo significativo y podría resultar en cargos penales".

El caso ocurrido en el Walmart de Aberdeen generó indignación en la comunidad y volvió a poner en debate la importancia de extremar los cuidados durante las temporadas de altas temperaturas en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de menores de edad.