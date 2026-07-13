ALERTA MÁXIMA por ARRESTO en un Walmart de Hernando: tenía una Biblia en la mano y un peligroso cargamento en el auto

Un operativo policial generó momentos de tensión en un Walmart del condado de Hernando, Florida, luego de que un hombre fuera arrestado tras una persecución que comenzó en un supermercado de otro condado. Según informaron las autoridades, el sospechoso llegó al establecimiento en un vehículo en el que presuntamente transportaba armas y, al momento de su captura, llevaba una Biblia en la mano. El incidente ocurrió en Estados Unidos y movilizó a varias agencias policiales durante la mañana del lunes.

Un policía detuvo a un hombre que llevaba una Biblia en un Walmart de Brooksville.

Hombre con una Biblia fue detenido en un Walmart de Hernando luego de dejar dos armas en su vehículo

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando, el incidente comenzó poco antes de las 8:00 a. m. en un supermercado Publix del condado de Citrus, donde un hombre ingresó corriendo mientras gritaba que alguien lo perseguía. Durante el altercado, las autoridades señalaron que el individuo habría mostrado un arma de fuego y solicitado que llamaran a la policía.

Testigos reportaron haber escuchado disparos, aunque hasta el momento no se ha confirmado que hubiera personas heridas. Tras el episodio, el sospechoso escapó a bordo de un Mustang rojo en dirección sur, hacia el condado de Hernando. El sheriff Al Nienhuis explicó que un agente intentó detener el vehículo, pero decidió no iniciar una persecución debido al riesgo que representaba para otros conductores. Minutos después, otro oficial observó cómo el automóvil ingresaba al estacionamiento de un Walmart ubicado en Cortez Boulevard.

Según la información difundida por FOX 13 Tampa Bay, el sheriff Al Nienhuis detalló que el vehículo se detuvo cerca de la entrada del establecimiento y estuvo a punto de impactar contra los bolardos de seguridad. Luego, el hombre salió del automóvil, dejó dos pistolas sobre el vehículo y corrió hacia el interior de la tienda. "Por lo general, el crimen y la salud mental van de la mano. Aun así, vamos a exigirle cuentas a esta persona", declaró Nienhuis, según citó FOX 13 Tampa Bay en su reporte sobre el arresto.

Hombre detenido en Walmart podría sumar nuevos cargos en su contra

El arresto en el Walmart de Hernando ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando un agente siguió al sospechoso dentro del local y logró derribarlo cerca del área de atención al cliente. Las autoridades confirmaron que el hombre ya no portaba armas al momento de ser reducido, aunque llevaba una Biblia consigo.

Tras la detención, investigadores del condado de Citrus reunieron evidencias para presentar un cargo por agresión agravada con arma de fuego. Además, las autoridades indicaron que podrían sumarse nuevas acusaciones conforme avance la investigación. El sheriff del condado de Hernando no reveló la identidad del detenido, pero adelantó que podrían conocerse más detalles del caso en los próximos días.

El operativo llamó la atención por la rápida respuesta policial y por la presencia de armas dentro del vehículo utilizado por el sospechoso. El hecho se suma a otros incidentes que han generado preocupación en establecimientos comerciales de Estados Unidos, donde la seguridad en espacios públicos continúa siendo una prioridad para las autoridades.