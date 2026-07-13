ALERTA MÁXIMA en Walmart de Raleigh: ARRESTAN a hombre armado tras el robo de auto, cerca de Wake Forest Road, ¿expuso a clientes?
Autoridades detuvieron a un individuo tras el robo de un automóvil ocurrido en el Walmart de Raleigh, en EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Se reportaron heridos?
El Departamento de Policía de Raleigh, en Estados Unidos, señaló que una persona sufrió el robo de su vehículo por parte de un hombre armado en las inmediaciones de un Walmart de la zona, durante la tarde del último domingo 12 de julio. Hasta el momento, las autoridades siguen investigando el incidente y esperan que cualquier testigo brinde información adicional sobre el suceso. ¿Qué más se conoce? AQUÍ los detalles.
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Walmart de Raleigh: arrestan a hombre armado tras el robo de auto, cerca de Wake Forest Road, ¿expuso a clientes?
CBS17 y los agentes policiales reportaron el robo de vehículo registrado en un Walmart de Raleigh poco después de las 12.35 p. m. del domingo, en la dirección 1725 New Hope Church Road. El Departamento de Policía de la ciudad informó que un hombre, que estaba dentro de un SUV, fue abordado por un individuo armado que insinuó tener un cuchillo.
Walmart de Raleigh: arrestan a hombre armado tras el robo de auto, cerca de Wake Forest Road, ¿expuso a clientes?
Tal como señalan los informes, el sospechoso logró apoderarse de un Honda Pilot azul y se dio a la fuga del estacionamiento del establecimiento. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el incidente. Esto dio algo de tranquilidad a los vecinos del lugar.
Sobre el hecho, menos de una hora después de la fuga del presunto agresor, las autoridades confirmaron su detención y la recuperación del vehículo robado, aunque no se brindaron detalles sobre el lugar ni las circunstancias de su captura. La investigación del caso continúa.
¿Por qué se reportan robos e incidentes en Walmart?
Los robos y otros incidentes en Walmart se deben, en gran medida, a su gran extensión, la abundante mercancía a la vista, el incremento del crimen organizado en el sector minorista y a deficiencias en la seguridad de sus establecimientos.
Es importante saber que la empresa estadounidense, que enfrenta pérdidas de miles de millones de dólares al año debido a estos hurtos, ha reforzado sus estrategias de seguridad con el objetivo de prevenir tales actos delictivos, que solo generan caos entre clientes y trabajadores.
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