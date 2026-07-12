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ALERTA MÁXIMA en Walmart: residente de Michigan EXPONE insólita situación con producto que compró en tienda y divide opiniones

Una residente de Michigan, Estados Unidos, detectó un problema con la mostaza adquirida en Walmart, lo que originó un intenso debate legal. ¿Qué sucedió?

Melanni Miranda
Residente de Michigan expone insólita situación con producto que compró en Walmart y divide opiniones.
Residente de Michigan expone insólita situación con producto que compró en Walmart y divide opiniones. | Composición Libero / Melanni Miranda | Foto Inc.
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Recientemente, una residente de Michigan, en Estados Unidos, no pudo evitar exponer el problema que tuvo con la mostaza adquirida en Walmart, lo que ocasionó diversas reacciones. A través de un video, que se volvió viral, se evidenció una discrepancia en el etiquetado del producto, lo que llevó a varios consumidores a presentar denuncias por fraude. ¿Qué se sabe al respecto?

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Residente de Michigan expone insólita situación con producto que compró en Walmart y divide opiniones

Krysten Melville, residente de Michigan, hizo un descubrimiento inquietante tras recoger un pedido en Walmart: las dos botellas de mostaza amarilla Frank’s que adquirió no pesaban lo mismo. Para verificar su sospecha, usó una báscula de cocina y constató que una botella pesaba 1 libra y 5,6 onzas, mientras que la otra solo alcanzaba 1 libra y 0,7 onzas.

EE. UU.

Residente de Michigan expone insólita situación con producto que compró en Walmart y divide opiniones. | Foto Inc.

Frente a ello, Melville expresó su indignación en un video de TikTok, cuestionando la situación: "¿Así es como estamos estafando a los estadounidenses ahora?", señaló, dirigiendo su comentario a la marca estadounidense. Inc.com y otros portales web compartieron esa información.

Este incidente no fue aislado, pues otras marcas de alimentos han enfrentado críticas similares. Subway, por ejemplo, fue objeto de controversia cuando se reveló que sus sándwiches de 30 cm medían en realidad cerca de 28 cm. Asimismo, Starbucks se vio envuelta en un caso federal por supuestamente no cumplir con las cantidades de bebida anunciadas.

¿Qué ha dicho un abogado especializado sobre esta inesperada acusación?

Por su parte, Danny Karon, abogado especializado en derecho del consumidor con más de 35 años de experiencia en litigios alimentarios, explicó que estas situaciones se relacionan con lo que se conoce como 'espacio libre', regulado por el Código de Regulaciones Federales.

Este concepto permite que los envases contengan espacio adicional por razones válidas, como la protección de productos frágiles. Karon, además, precisó que lo que realmente importa es el peso del contenido, no la apariencia del envase. Así, un paquete puede ser de cualquier tamaño, siempre que el peso del producto cumpla con lo que ofrece.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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