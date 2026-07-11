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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Lebanon: hombre fue hallado DESNUDO en establecimiento y ahora enfrenta COMPLICADOS cargos
Un individuo fue encontrado sin ropa en una tienda Walmart de Lebanon. La situación ha generado conmoción en la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Se trató de un incidente?
Las autoridades de Lebanon, en Estados Unidos, informaron que, tras atender un aviso de robo en un Walmart la noche del jueves 9 de julio, encontraron a un hombre en una situación inusual. Este se hallaba completamente desnudo sobre un palé de comida para mascotas. La escena sorprendió a los agentes, quienes se hicieron cargo de la situación. ¿Qué pasó?
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Walmart de Lebanon: hombre fue hallado desnudo en tienda y ahora enfrenta complicados cargos
El Departamento de Policía de Lebanon y WKRN compartieron más detalles sobre este incidente ocurrido el 9 de julio en un Walmart, donde trabajadores alertaron sobre un hombre que causaba daños a la mercancía.
Walmart de Lebanon: hombre fue hallado desnudo en tienda y ahora enfrenta complicados cargos. | Foto El Tennessean.
Frente a la situación, el personal evacuó la zona de ventas y se resguardó en un área segura hasta la llegada de las autoridades locales. Tal como señalaron las autoridades, los agentes ingresaron rápidamente a la tienda y encontraron a un hombre de 26 años, originario de Madison, sin sus prendas sobre un palé de comida para perros.
Al intentar detenerlo, el sospechoso se dio a la fuga hacia la sección de ropa. Finalmente, el sujeto fue arrestado sin resistencia y enfrenta cargos por alteración del orden público, embriaguez en la vía pública, vandalismo, allanamiento de morada agravado y otros delitos relacionados. No obstante, no se compartió más información.
¿Qué más ha dicho el Departamento de Policía de Lancaster al respecto?
Por su parte, el Departamento de Policía de Lancaster compartió en su cuenta de Facebook, el viernes 10 de julio, un mensaje que expuso la incertidumbre que enfrentan sus agentes durante sus turnos.
“Incidentes como este nos recuerdan que nuestros agentes nunca saben con qué se encontrarán”, expresaron. Además, el comunicado agradeció la profesionalidad y la pronta respuesta de los oficiales, quienes lograron manejar la situación de manera segura. Hasta el momento, no se han dado más datos sobre el suceso.
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