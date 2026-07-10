Este viernes 10 de julio, la administración de Donald Trump extendió los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes que cuentan con protección humanitaria, apenas unas horas antes de su vencimiento. Esta medida beneficia a personas originarias de Haití y otros seis países, y asegura su capacidad para trabajar legalmente en Estados Unidos. ¿Qué más debes saber?

Inmigrantes con TPS: extienden los permisos de trabajo para este grupo antes de su vencimiento

La reciente expiración de los permisos de trabajo podría tener un impacto significativo en la vida de cientos de miles de inmigrantes que han residido y laborado legalmente en el país norteamericano bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta situación se agrava tras el fallo de la Corte Suprema, que permitió a la administración del presidente Trump revocar las protecciones humanitarias para hasta 1,3 millones de inmigrantes, lo que podría resultar en deportaciones inminentes.

Inmigrantes con TPS: extienden los permisos de trabajo para este grupo antes de su vencimiento.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la prensa internacional, los permisos de trabajo para los haitianos beneficiarios del TPS caducarán el 24 de julio, mientras que los permisos para quienes provienen de Myanmar, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Somalia finalizarán el próximo viernes.

The Washington Post informó que las industrias que dependen de estos trabajadores, que abarcan desde residencias de adultos mayores y hospitales hasta escuelas y aeropuertos, continúan solicitando apoyo a la administración Trump. Organizaciones laborales y sindicatos han señalado que algunos empleadores ya habían comenzado a despedir a beneficiarios del TPS antes de la fecha límite.

“Hay muchísima confusión”, señaló por su parte Margarette Nerette, líder de 1199SEIU, el sindicato más grande de trabajadores de la salud en Florida, que representa a numerosos beneficiarios del TPS de Haití. “Somos gente trabajadora y nos tratan como basura”, añadió, reflejando la angustia y la incertidumbre que enfrentan estos inmigrantes.

¿Qué significa este último anuncio?

El gobierno de Estados Unidos decidió hace unas horas extender temporalmente los permisos de trabajo (EAD) y las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para numerosos inmigrantes provenientes de Haití, Myanmar, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

Tal como menciona la prensa, esta prórroga se realizó poco antes de la fecha de vencimiento, en el contexto de un litigio legal que aún se encuentra en desarrollo. ¿Es beneficioso para los extranjeros?