All American Pet Photo Day: la adorable razón por la que EE. UU. llena las redes sociales con fotos de mascotas este sábado 11 de julio

Si este 11 de julio notas que tu feed de Instagram, TikTok o X está extrañamente repleto de perros posando con gafas de sol, gatos en ángulos perfectos y una infinidad de animales domésticos, no es una coincidencia. Estados Unidos celebra el All American Pet Photo Day, una jornada dedicada exclusivamente a capturar la esencia de nuestros compañeros de vida a través de la lente.

Más allá de ser una tendencia viral pasajera, esta fecha se ha consolidado como una tradición digital que celebra el profundo vínculo entre los estadounidenses y sus animales de compañía, inundando las plataformas con millones de imágenes que demuestran por qué son considerados un miembro más de la familia.

¿Qué es el All American Pet Photo Day en Estados Unidos?

El All American Pet Photo Day es una festividad no oficial creada con un propósito muy claro: animar a los dueños de mascotas a detenerse en su rutina diaria y capturar un recuerdo imborrable de sus animales. A diferencia de otras efemérides que se enfocan en la concientización sobre el rescate animal, este día se centra en la celebración visual, la creatividad y el orgullo de compartir la vida cotidiana con ellos.

Las organizaciones de bienestar animal y los registros oficiales de días nacionales respaldan activamente esta fecha. Según el portal oficial del National Day Calendar, la premisa es sencilla, pero poderosa: "El All American Pet Photo Day, que se celebra el 11 de julio, anima a los dueños de mascotas a tomar fotografías de sus animales. Sin importar su forma, tamaño o raza, este es el día para compartir con el mundo sus mejores momentos".

La celebración no se limita a los tradicionales perros y gatos; los dueños de aves, reptiles, hámsteres y caballos también se suman a la tendencia global utilizando el hashtag #AllAmericanPetPhotoDay.

¿Cómo celebrar el All American Pet Photo Day en tus redes sociales?

Para formar parte de esta oleada de ternura digital, no se necesita un equipo fotográfico profesional. Expertos en comportamiento animal y fotografía sugieren que las mejores imágenes son aquellas que capturan la personalidad auténtica de la mascota, ya sea mientras duerme en una posición extraña o juega en el parque.

Además del entretenimiento, grandes instituciones aprovechan la fecha para recordar los beneficios psicológicos de interactuar con animales y compartir estos momentos. La American Veterinary Medical Association (AVMA) destaca el impacto positivo de esta celebración en las comunidades virtuales y señala textualmente: "El vínculo entre humanos y animales es una relación dinámica y mutuamente beneficiosa entre personas y animales que resulta esencial para la salud y el bienestar de ambos. Días como este nos permiten mostrar visualmente esa conexión única".

Para unirte a la celebración en EE. UU., los especialistas recomiendan aprovechar la luz natural, colocarte a la altura de los ojos de tu mascota para lograr una toma más cercana y, sobre todo, tener paciencia (y algunos premios a la mano) para conseguir la foto perfecta que se ganará los "likes" en internet este 11 de julio.