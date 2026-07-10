MÁXIMA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: nicaragüense DENUNCIA que ICE lo detuvo a él y a su hijo tras reclamar un premio de lotería
Un padre nicaragüense y su hijo vivieron un momento inesperado al ser detenidos por agentes de ICE cuando iban a cobrar un premio de la Lotería de Florida.
Un inmigrante nicaragüense denunció que él y su hijo fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de acudir a reclamar un premio de la Lotería de Florida. El caso generó preocupación entre las comunidades migrantes en Estados Unidos, especialmente entre quienes temen que un trámite cotidiano pueda derivar en una revisión de su situación migratoria.
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Inmigrante nicaragüense denuncia haber sido detenido por ICE tras reclamar un premio de lotería en Florida
Según la denuncia difundida por Noticias Telemundo, el hombre acudió a realizar el trámite relacionado con un premio de la Lotería de Florida y, posteriormente, terminó enfrentando una intervención migratoria. El nicaragüense aseguró que la situación también involucró a su hijo, lo que incrementó la preocupación dentro de su familia.
El caso vuelve a poner bajo la lupa las experiencias de algunos inmigrantes en Estados Unidos que enfrentan procesos ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Organizaciones y defensores de derechos migratorios señalan que tanto los inmigrantes legales como los indocumentados buscan conocer sus derechos ante posibles encuentros con las autoridades.
La situación también llama la atención de la comunidad nicaragüense en Estados Unidos, donde miles de personas siguen de cerca los cambios relacionados con las políticas migratorias y las acciones de ICE.
Inmigrantes en Estados Unidos expresan preocupación por casos vinculados a ICE y la lotería
El episodio ocurrido en Florida abrió nuevamente el debate sobre los riesgos que pueden enfrentar algunos inmigrantes indocumentados al realizar actividades que requieren identificación o interacción con instituciones oficiales. Aunque cada caso migratorio depende de las circunstancias particulares de cada persona, expertos recomiendan que los inmigrantes en Estados Unidos conozcan sus derechos y cuenten con información adecuada antes de enfrentar cualquier procedimiento ante las autoridades migratorias.
Noticias Telemundo presentó el caso como parte de su cobertura sobre inmigración y las historias de personas que enfrentan procesos ante ICE.
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