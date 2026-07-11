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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: México lanza ADVERTENCIA a EE. UU. luego que ICE disparara mortalmente a su ciudadano
Presidenta de México exige una respuesta judicial tras el incidente en el que agentes de ICE dispararon y causaron la muerte de un ciudadano mexicano en Houston.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció recientemente que tomará "medidas legales significativas" contra Estados Unidos luego de la muerte de un ciudadano mexicano a causa de disparos durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.
Cabe precisar que este incidente ha generado una fuerte reacción en México, donde exigen justicia y cuestionan la actuación de las autoridades estadounidenses en la gestión migratoria.
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Atención, inmigrantes: México advierte a EE. UU. luego de que ICE disparara mortalmente a su ciudadano
Las autoridades de México han decidido reportar 17 casos de ciudadanos mexicanos que han perdido la vida bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Bajo ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfocó en el caso de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante que residió en el país norteamericano durante varias décadas.
México advierte a EE. UU. luego que ICE disparara mortalmente a inmigrante.
Fox News y ciertos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que Araujo fue víctima de un tiroteo por parte de un agente de ICE, quien alegó haber actuado en defensa propia tras un intento de embestida por parte del inmigrante.
Al respecto, durante su conferencia matutina en la Ciudad de México, Sheinbaum presentó un plan para reforzar las objeciones contra las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses. “Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y las representaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No podemos tolerar el maltrato a nuestros conciudadanos en Estados Unidos. Por lo tanto, proponemos medidas adicionales”, resaltó la mandataria.
¿Qué más advirtió Sheinbaum contra EE. UU.?
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México se encargará de presentar estas medidas a Washington, mientras se ha informado que los agentes de ICE involucrados en el incidente no contaban con cámaras corporales.
Sheinbaum aseguró que Araujo solo había cometido el delito de carecer de documentación, a pesar de haber sido empleado por una empresa estadounidense. “Estados Unidos no tiene justificación para mantener detenidas a personas como Araujo ni para someterlas a la violencia”, sentenció, al anunciar la preparación de acciones legales más drásticas.
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