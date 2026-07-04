Actualmente, la gestión de Donald Trump busca aumentar la cantidad de operativos y redadas de vigilancia enfocadas en inmigrantes indocumentados localizados en lugares de trabajo.

Esta estrategia busca elevar el número de arrestos, en un intento por complacer a su base de votantes republicanos y seguidores del movimiento MAGA, justo cuando se aproximan las elecciones de medio término, en las que se definirá el control de la Cámara de Representantes. Aquí te contamos todo lo que debes saber. ¿Qué expuso CNN?

Atención, inmigrantes en EE. UU.: plan de Trump vinculado a las redadas migratorias en estos lugares

Un reciente informe de CNN reveló que, de acuerdo con ciertas fuentes familiarizadas con la actual situación en EE. UU., el plan vigente de la administración Trump contempla la colaboración de varias agencias federales en un esfuerzo por equilibrar las deportaciones y la necesidad de mantener mano de obra en sectores esenciales que tradicionalmente dependen de trabajadores inmigrantes, como la manufactura, la construcción, la agricultura y los servicios de salud.

Plan de Trump vinculado a las redadas migratorias en estos lugares.

La ejecución de operativos sorpresa en lugares de trabajo ha dado como resultado detenciones masivas, como la ocurrida en una fábrica de Carolina del Sur a principios de junio, donde fueron arrestadas alrededor de 50 personas. Asimismo, en septiembre del 2025, un operativo en una planta de Hyundai en Georgia terminó con la detención de casi 500 individuos, lo que provocó una crisis diplomática menor con Corea del Sur, país de origen del fabricante automotriz.

Si bien algunos funcionarios del gobierno han abogado por la necesidad de estas acciones en los lugares de trabajo, el Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que actualmente no se están aplicando estas normas en esos espacios, lo que dificulta alcanzar las cifras de deportaciones prometidas por la administración.

No obstante, la estrategia busca un cambio hacia la aplicación efectiva de la ley, priorizando la capacitación de los empleadores sobre sus responsabilidades legales al contratar inmigrantes. Además, se contempla la posibilidad de realizar arrestos por actividades delictivas que puedan surgir en estos lugares de trabajo.

¿Cómo se llevan a cabo los operativos migratorios en lugares de trabajo?

Las operaciones migratorias en entornos laborales suelen planificarse con antelación, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generalmente informa a las empresas sobre su intención de revisar la situación migratoria de sus trabajadores.

Para ciertos colaboradores del presidente y defensores de las operaciones en lugares de trabajo, esta estrategia representa un método eficaz para conseguir la detención y posterior deportación de inmigrantes indocumentados.