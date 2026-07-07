ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: NUEVA INSTALACIÓN de ICE en estado que prohíbe ciudades santuario aceleraría deportaciones

El gobierno de Estados Unidos avanza en la creación de un nuevo centro de detención del ICE en Louisiana, con capacidad para albergar a 528 personas. La instalación estará destinada a familias migrantes y a menores que viajan sin un adulto responsable. Ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Alexandria, el centro tiene como objetivo agilizar los procesos de deportación y reducir los desafíos logísticos que las autoridades han enfrentado en el traslado de inmigrantes dentro del país.

Trump planea abrir un centro de detención de ICE en Louisiana que podría acelerar las deportaciones de familias y niños

El nuevo centro de detención del ICE en Louisiana funcionaría como un punto de preparación temporal para familias migrantes e inmigrantes indocumentados antes de sus vuelos de deportación. Según las autoridades, los migrantes permanecerían en la instalación durante un periodo de hasta 72 horas, mientras se coordinan los últimos detalles de su retorno a sus países de origen.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asegura que la instalación no funcionará como un centro de detención tradicional, sino como un espacio de tránsito ubicado cerca del aeropuerto. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten sobre el riesgo de que menores de edad y familias permanezcan allí más tiempo del previsto.

La preocupación surge a raíz de antecedentes en los que niños migrantes fueron trasladados con poca anticipación a aeropuertos para abordar vuelos de deportación. Uno de esos casos ocurrió el año pasado e involucró a menores guatemaltecos, lo que evidenció las dificultades logísticas para trasladar a niños desde albergues y hogares de acogida ubicados en distintas partes del país.

La organización Children’s Rights cuestionó el proyecto y alertó sobre sus posibles consecuencias. "Es una expansión del sistema de deportación de una manera que no hemos visto antes. Hay muchísimo que podría salir mal con esta instalación", señaló Leecia Welch, asesora jurídica de la entidad, según declaraciones recogidas por Associated Press (AP).

Nuevo centro de detención de ICE en Louisiana genera preocupación entre defensores de los inmigrantes

La instalación estará ubicada en una antigua base militar cercana al Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Louisiana, un punto estratégico para las operaciones migratorias de Estados Unidos. Según datos citados por Associated Press (AP), durante 2025 se realizaron más de 4.400 vuelos relacionados con migrantes desde ese aeropuerto.

El proyecto será administrado por una filial sin fines de lucro de LaSalle Corrections, una empresa vinculada a la gestión de centros penitenciarios privados. Ralph Hennessy, director ejecutivo de England Airpark Authority, señaló a AP que la instalación podría comenzar a operar en agosto. Inicialmente, se había considerado la participación de la organización Compass Connections en la operación del centro; sin embargo, posteriormente confirmó que ya no forma parte del proyecto.

Aunque funcionarios locales describen la instalación como un programa humanitario dirigido a familias que deciden "autodeportarse", grupos defensores de los inmigrantes señalan que algunas personas en Estados Unidos podrían tomar esa decisión bajo presión o sin conocer plenamente las alternativas legales disponibles.

Associated Press informó que documentos de planificación de ICE establecen que las familias y los niños alojados en la instalación permanecerán bajo la custodia legal de la agencia hasta que se autorice su liberación. Además, ICE indicó que los contratistas no deberán referirse a estas personas como "prisioneros" o "reclusos" y estableció medidas como evitar el uso de barrotes o jaulas durante los traslados de familias y menores no acompañados.

El nuevo centro en Louisiana representa un cambio en la estrategia migratoria de Estados Unidos, especialmente en la gestión de familias y menores que enfrentan procesos de deportación. Mientras el gobierno defiende la medida como una forma de agilizar los retornos, organizaciones civiles mantienen sus dudas sobre la supervisión y las condiciones que enfrentarán los migrantes dentro de la instalación.