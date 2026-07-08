GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exjueza de Wisconsin EVITA LA PRISIÓN por ayudar a un mexicano a evadir al ICE

La exjueza de Wisconsin Hannah Dugan evitó una pena de prisión tras ser condenada por obstrucción de la justicia en relación con un episodio que involucró a un inmigrante mexicano buscado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un juez federal de Estados Unidos decidió imponerle una multa de 5.000 dólares, al considerar que, pese al delito cometido, su historial previo estuvo marcado por años de servicio público y una conducta respetuosa de la ley. La información fue reportada por Associated Press, que figura como fuente principal de este caso.

Exjueza de Wisconsin recibe multa de 5 mil dólares por ayudar a escapar a un inmigrante de ICE

La exmagistrada, de 67 años, fue sentenciada el miércoles por un tribunal federal, luego de que un jurado la declarara culpable en diciembre por obstrucción de la justicia. El proceso judicial se originó por sus acciones en abril de 2025, cuando ayudó a que un acusado mexicano saliera de su sala antes de que agentes del ICE pudieran detenerlo en el interior del tribunal del condado de Milwaukee.

El juez federal Lynn Adelman explicó que no consideraba necesaria una condena de prisión, al señalar que Dugan había perdido su cargo, enfrentaba una condena penal y había recibido amenazas que afectaron su vida personal y familiar. "Creo que esta es una situación en la que una persona por demás buena, molesta por las políticas migratorias de este país, tomó una mala decisión en un momento determinado", afirmó Adelman durante la audiencia, según informó Associated Press.

El caso generó un intenso debate en Estados Unidos sobre el papel de los jueces frente a las políticas migratorias y las acciones del ICE dentro de los tribunales. Mientras los fiscales argumentaron que Dugan había excedido los límites de su autoridad judicial, sus defensores sostuvieron que actuó para preservar el orden y la seguridad dentro de la sala.

Dugan renunció en enero al cargo de jueza de circuito del condado de Milwaukee, una posición que ocupó durante nueve años. Su salida ocurrió después de enfrentar presiones políticas y amenazas de un posible juicio político por parte de legisladores republicanos, quienes la acusaron de favorecer a inmigrantes indocumentados.

Caso de inmigrante indocumentado e ICE: ¿qué ocurrió con el acusado mexicano?

El conflicto comenzó el 18 de abril de 2025, cuando agentes de inmigración acudieron al tribunal del condado de Milwaukee para detener a Eduardo Flores Ruiz, un inmigrante mexicano de 31 años que tenía una audiencia pendiente por un caso estatal de agresión. Según la investigación, Dugan confrontó a los agentes fuera de la sala y los condujo ante el juez principal, al considerar que la orden administrativa emitida por ICE no autorizaba el arresto dentro del tribunal. Posteriormente, permitió que Flores Ruiz y su abogado salieran por una puerta privada utilizada por el jurado. Los agentes lo localizaron en un pasillo, iniciaron una persecución y finalmente lo arrestaron en el exterior del edificio.

Una semana después, agentes del FBI arrestaron a Dugan en el mismo tribunal. La exjueza fue retirada del lugar esposada, un hecho que incrementó la atención nacional sobre el enfrentamiento entre las autoridades migratorias y algunos sectores del poder judicial.

Durante la audiencia de sentencia, Dugan aseguró que nunca tuvo la intención de incumplir la ley y que sus decisiones estuvieron motivadas por su objetivo de mantener la seguridad y el funcionamiento adecuado del tribunal. “Me han presentado como una infractora de la ley y como una heroína. No soy ninguna de esas cosas. Soy una servidora pública que solo intenta hacer su trabajo”, declaró la exjueza, según citó Associated Press.

Los fiscales habían solicitado una sentencia más severa al considerar que Dugan utilizó su posición para interferir en una operación migratoria. Sin embargo, el juez Adelman concluyó que la prisión no era necesaria debido a las consecuencias que la exjueza ya había enfrentado. El abogado defensor Jason Luczak indicó que apelarán la condena por obstrucción de la justicia. Previamente, el jurado había absuelto a Dugan del cargo menor de ocultar a una persona para impedir su arresto.

El caso se convirtió en uno de los episodios más comentados sobre la relación entre el sistema judicial y las políticas migratorias de Estados Unidos, en un contexto en el que las autoridades buscan aumentar las detenciones de inmigrantes indocumentados y reforzar las medidas contra personas sin estatus migratorio regular. Según Associated Press, Flores Ruiz fue deportado en noviembre.