Karina Brucio, activista destacada en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Illinois, fue deportada a México el último fin de semana, lo que ha generado profunda preocupación entre sus vecinos, familiares y diversas organizaciones comunitarias. A pesar de sus esfuerzos por alertar a otros sobre las redadas de ICE, nadie le advirtió sobre su propia situación. Su sorpresiva expulsión de Estados Unidos es vista como un severo revés para la comunidad migrante en la región de Chicago. ¿Recibirá otras sanciones?

ICE deportó a activista que protegía a inmigrantes y les avisaba sobre redadas en Illinois

+Univisión y otros medios internacionales señalaron que Karina Brucio fue arrestada recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control Migratorio (ICE) en Blue Island, un suburbio al sur de Chicago. La activista formaba parte de una patrulla comunitaria cuya misión era alertar a los residentes sobre operativos migratorios y redadas en diversas zonas del estado, con el fin de informar a las familias inmigrantes y ayudarlas a proteger sus derechos.

La detención de la mujer fue captada en video por sus familiares, y este se difundió rápidamente en redes sociales. En las imágenes, se puede ver a Karina despidiéndose de su hija pequeña, mientras intenta brindarle calma en medio de la angustia.

“No te asustes”, le dijo ella a la menor antes de ser llevada por los agentes. Posteriormente, la activista llamó a un familiar para solicitar ayuda y expresó: “Comadre, me paró Migración”, al pedir desde un primer momento que acudiera por su hija.

Situación de desconcierto para la activista y sus familiares: deja a menor tras deportación

La expulsión de Karina Brucio de EE. UU. ha generado una intensa reacción en la comunidad de Blue Island y zonas aledañas, donde su labor en apoyo a familias inmigrantes era ampliamente reconocida. Después de ser detenida por las autoridades migratorias, Brucio fue enviada el sábado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En una transmisión en vivo desde su llegada a México, la activista compartió que en su vuelo viajaban aproximadamente 300 personas deportadas. Su situación ha suscitado un amplio debate entre los residentes, quienes valoran su esfuerzo por informar sobre la actividad de los agentes migratorios y alertar a la comunidad sobre posibles operativos.

María Mercedes Zavala, vecina de Brucio, expresó su pesar al señalar a +Univisión que “las criaturas no tienen la culpa de quedarse sin su mamá”, lo que expone el profundo impacto emocional que ha dejado la deportación en sus seres más queridos.