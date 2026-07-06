0
EN DIRECTO
España vs Portugal por el Mundial

ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE DEPORTÓ a activista que los protegía avisándoles de REDADAS en Illinois

Una madre de familia, activista y miembro de una patrulla comunitaria que informaba a los vecinos sobre la llegada de agentes de ICE ha sido deportada a México.

Melanni Miranda
ICE deportó a activista que protegía a inmigrantes avisándoles de redadas en Illinois.
ICE deportó a activista que protegía a inmigrantes avisándoles de redadas en Illinois. | Composición Líbero / Melanni Miranda / El País.
COMPARTIR

Karina Brucio, activista destacada en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Illinois, fue deportada a México el último fin de semana, lo que ha generado profunda preocupación entre sus vecinos, familiares y diversas organizaciones comunitarias. A pesar de sus esfuerzos por alertar a otros sobre las redadas de ICE, nadie le advirtió sobre su propia situación. Su sorpresiva expulsión de Estados Unidos es vista como un severo revés para la comunidad migrante en la región de Chicago. ¿Recibirá otras sanciones?

Exponen plan de Trump vinculado a las redadas migratorias en estos lugares.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen PLAN de Trump vinculado a las redadas migratorias en estos lugares

ICE deportó a activista que protegía a inmigrantes y les avisaba sobre redadas en Illinois

+Univisión y otros medios internacionales señalaron que Karina Brucio fue arrestada recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control Migratorio (ICE) en Blue Island, un suburbio al sur de Chicago. La activista formaba parte de una patrulla comunitaria cuya misión era alertar a los residentes sobre operativos migratorios y redadas en diversas zonas del estado, con el fin de informar a las familias inmigrantes y ayudarlas a proteger sus derechos.

La detención de la mujer fue captada en video por sus familiares, y este se difundió rápidamente en redes sociales. En las imágenes, se puede ver a Karina despidiéndose de su hija pequeña, mientras intenta brindarle calma en medio de la angustia.

“No te asustes”, le dijo ella a la menor antes de ser llevada por los agentes. Posteriormente, la activista llamó a un familiar para solicitar ayuda y expresó: “Comadre, me paró Migración”, al pedir desde un primer momento que acudiera por su hija.

Situación de desconcierto para la activista y sus familiares: deja a menor tras deportación

La expulsión de Karina Brucio de EE. UU. ha generado una intensa reacción en la comunidad de Blue Island y zonas aledañas, donde su labor en apoyo a familias inmigrantes era ampliamente reconocida. Después de ser detenida por las autoridades migratorias, Brucio fue enviada el sábado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En una transmisión en vivo desde su llegada a México, la activista compartió que en su vuelo viajaban aproximadamente 300 personas deportadas. Su situación ha suscitado un amplio debate entre los residentes, quienes valoran su esfuerzo por informar sobre la actividad de los agentes migratorios y alertar a la comunidad sobre posibles operativos.

María Mercedes Zavala, vecina de Brucio, expresó su pesar al señalar a +Univisión que “las criaturas no tienen la culpa de quedarse sin su mamá”, lo que expone el profundo impacto emocional que ha dejado la deportación en sus seres más queridos.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen PLAN de Trump vinculado a las redadas migratorias en estos lugares

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: ICE ALLANA centros y realiza operativos en este condado; confirman 100 ARRESTADOS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano