ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE estaría aplicando esta ESTRATEGIA buscando alcanzar los 2.000 arrestos diarios

Las autoridades migratorias de Estados Unidos intensificaron sus operativos contra inmigrantes con un objetivo que ha generado preocupación: alcanzar hasta 2.000 detenciones diarias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta estrategia federal ya estaría elevando el número de arrestos mediante operativos en la vía pública y controles migratorios rutinarios, según documentos internos y fuentes oficiales citadas por The New York Times.

En los últimos días, la agencia habría superado los 10.000 arrestos en apenas cinco jornadas, lo que refleja una mayor presión sobre inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

ICE intensifica operativos contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

La estrategia del ICE se centra en aumentar la eficiencia de captura de inmigrantes en Estados Unidos sujetos a procesos de deportación. De acuerdo con información atribuida a The New York Times, la agencia ha reorientado recursos para priorizar detenciones constantes en distintos espacios públicos, como audiencias migratorias, controles de tráfico y visitas de supervisión. En este contexto, los arrestos realizados por el ICE aumentaron de forma sostenida, mientras que aproximadamente el 80 % del personal operativo estaría dedicado exclusivamente a labores de detención.

Según el propio medio estadounidense, la meta fijada responde a una línea más estricta de control migratorio impulsada desde el Ejecutivo. En palabras atribuidas a The New York Times: "ICE busca alcanzar alrededor de 2.000 detenciones diarias mediante una estrategia de operativos más frecuentes y menos visibles".

Nueva estrategia del ICE en Estados Unidos: más detenciones y presión operativa

El cambio de enfoque también incluye la participación de supervisores en operativos diarios y jornadas de trabajo extendidas durante los siete días de la semana. Esta reorganización interna habría permitido que el ICE alcance picos superiores a los 2.400 arrestos en un solo día, mientras que más de 63.000 inmigrantes detenidos permanecen actualmente bajo custodia.

Además, fuentes citadas por The New York Times indican que la Casa Blanca habría solicitado un incremento significativo en las detenciones como parte de una política más amplia de control migratorio en Estados Unidos. Aunque el objetivo actual es de 2.000 arrestos diarios, en etapas anteriores se llegó a plantear una meta aún mayor que no se concretó.

En paralelo, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lauren Bis, reafirmó la postura oficial al señalar: "Si vienes a nuestro país de forma ilegal, te encontraremos, te detendremos y te deportaremos", en referencia directa a la política aplicada contra inmigrantes indocumentados.