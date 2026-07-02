La familia del inmigrante Geraldo Lunas Campos ha interpuesto una demanda contra los responsables de un centro de detención y los guardias, y exige justicia por su muerte. Según los registros y testimonios, Lunas Campos había solicitado en múltiples ocasiones atención médica para su enfermedad mental, lo que plantea dudas sobre la atención recibida durante su reclusión. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué ha revelado la entidad frente a esta acusación?

Cuidado, inmigrantes: detenido de ICE que solicitó apoyo en tratamiento muere tras pelea con guardias

The Washington Post compartió información sobre lo ocurrido con Geraldo Lunas Campos. En los meses previos a su fallecimiento durante un violento enfrentamiento con los guardias de un centro de detención de inmigrantes, se conoció que el hombre, en diversas ocasiones, manifestó al personal que no estaba recibiendo la atención adecuada para su enfermedad mental. Esos documentos médicos fueron analizados por el medio en mención.

Cuidado, inmigrantes: detenido de ICE que solicitó apoyo en tratamiento muere tras pelea con guardias. | Foto Washington Post.

Lunas Campos, quien sufría de trastorno bipolar y ansiedad, expresó su descontento por no recibir la dosis correcta de antidepresivos, además de comunicar pensamientos suicidas al personal. En los registros se detalla que se provocó un hematoma en el ojo al golpearse la cabeza contra la pared.

Asimismo, se reveló que, antes de su muerte, los guardias hallaron a Lunas Campos con una sábana atada al cuello. Aunque el personal consideró la posibilidad de trasladarlo a un "nivel superior de atención para el tratamiento de su salud mental", esta acción nunca se llevó a cabo, según los documentos.

Los problemas de salud mental que enfrentaba Lunas Campos, cuya situación no había sido divulgada previamente, ofrecen contexto sobre los hechos que rodearon su muerte el 3 de enero. Según un testigo, el inmigrante cubano de 55 años fue estrangulado por los guardias, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que intentó quitarse la vida y que falleció durante la confrontación.

Familia de Lunas demandó a guardias

El lunes, la familia de Lunas Campos presentó una demanda contra los guardias y las empresas responsables del Campamento East Montana, el centro de detención en El Paso donde murió. En su alegato, sostienen que los guardias fueron responsables de su muerte y que sus empleadores fallaron en proporcionar la capacitación y supervisión necesarias.

La denuncia también señala que el centro no brindó el tratamiento adecuado para la enfermedad mental de Lunas Campos, lo que lo expuso a un riesgo considerable. De igual manera, se apoya en las conclusiones de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, que clasificó su fallecimiento como un homicidio por asfixia.