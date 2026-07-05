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Tras ALERTA MÁXIMA, este Walmart en California reabre sus puertas, pero la incógnita persiste: ¿se descubrió algo en su interior?
Un Walmart en California reanudó operaciones tras ser evacuado por una falsa amenaza de bomba que activó un operativo policial y aún está bajo investigación.
El Walmart de California reanudó sus operaciones la noche del sábado tras un operativo policial activado por una amenaza de bomba reportada en la farmacia del establecimiento. El incidente provocó la evacuación inmediata de la tienda y el cierre temporal de las vías cercanas, mientras agentes locales y estatales realizaron una exhaustiva inspección del lugar. Finalmente, las autoridades confirmaron que no se halló ningún artefacto explosivo, aunque la investigación continúa en curso.
El hecho se reportó alrededor de las 4:05 p. m. del 4 de julio de 2026 en el Walmart de Miramar Way.
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Walmart de California bajo investigación por amenaza de bomba
El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:05 p. m. del 4 de julio de 2026 en un Walmart de California, ubicado en Miramar Way, cuando una llamada al 911 alertó sobre un posible peligro dentro del establecimiento. Según el reporte, una persona habría contactado previamente la farmacia de la tienda de Walmart, simulando la voz y afirmando que había una bomba en el baño del local. Ante la alerta, se activaron los protocolos de seguridad en este Walmart en EE. UU. y se procedió a evacuar de forma preventiva a clientes y trabajadores.
Walmart de Miramar Way reabre sus puertas tras alerta de bomba: ¿Se descubrió algo en su interior?
Tras la denuncia, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de St. Mary y efectivos de la Policía Estatal de Maryland, del cuartel de Leonardtown, se desplazaron rápidamente al punto de emergencia. Durante varias horas se inspeccionó el perímetro sin encontrar indicios de explosivos, lo que permitió la reapertura del establecimiento cerca de las 5:40 p. m. La situación generó alarma en la zona, aunque se descartó una amenaza real.
De acuerdo con el medio TheBayNet.com, fuente principal del reporte, "no se encontró ningún artefacto explosivo en el lugar tras la inspección". A pesar de ello, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen de la falsa alarma y dar con el responsable de la llamada que provocó la evacuación en este Walmart de Estados Unidos.
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