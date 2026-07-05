ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Swansboro: policía solicita AYUDA PARA IDENTIFICAR a una persona vinculada a investigación por robo

El Departamento de Policía de Swansboro activó las alertas al solicitar la ayuda de la ciudadanía para identificar a una persona vinculada con una investigación por un hurto ocurrido en una tienda Walmart en Swansboro, Estados Unidos. El hecho, asociado a un presunto robo en dicho establecimiento, sigue en curso, mientras las autoridades piden el apoyo del público para esclarecer lo ocurrido en el local comercial.

La policía de Swansboro busca identificar a un sospechoso de un robo en Walmart.

Policía de Swansboro solicita ayuda para identificar a sospechoso de robo en Walmart

De acuerdo con la información difundida, el hecho ocurrió en el Walmart de Swansboro, donde una persona habría estado implicada en un presunto incidente de robo que ahora es materia de investigación. Aunque no se han revelado detalles adicionales sobre el caso, la policía local ha difundido una imagen del sospechoso con el objetivo de lograr su identificación.

En ese contexto, las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración comunitaria en este tipo de casos que afectan la seguridad en comercios de alto flujo, como Walmart en Estados Unidos. Según la fuente citada, News 12, el departamento policial señaló textualmente: "El Departamento de Policía de Swansboro solicita la ayuda del público para identificar a una persona relacionada con una investigación por hurto en el Walmart de Swansboro".

¿Cómo reportar información sobre el caso de robo en el Walmart de Swansboro?

Las autoridades habilitaron canales directos para recibir cualquier información que pueda ayudar a identificar al individuo vinculado a este presunto robo en el Walmart de Swansboro. La policía solicita que cualquier persona que reconozca al sospechoso o tenga datos relevantes se comunique de inmediato. Los contactos oficiales son el Departamento de Policía de Swansboro, al 910-326-5151, y Onslow County Crime Stoppers, al 910-938-3273.

Este caso, que mantiene en alerta a la comunidad local, forma parte de una investigación activa en Walmart en Estados Unidos, donde la cooperación ciudadana suele ser clave para resolver hechos delictivos en tiendas de gran afluencia.