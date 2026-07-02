GRAN NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: comunidad en Texas logra la LIBERACIÓN de una MONJA ARRESTADA por el ICE cuando se dirigía a misa

Una monja católica fue detenida por agentes migratorios en el sur de Texas mientras caminaba hacia la misa dominical, en un caso que generó una rápida movilización comunitaria y política. Tras cerca de 10 horas bajo custodia, la religiosa fue liberada luego de la presión ejercida por líderes locales, autoridades eclesiásticas y legisladores, según reportes de Associated Press y EL PAÍS. El episodio ha reabierto el debate sobre los procedimientos del sistema migratorio en Estados Unidos, especialmente en zonas fronterizas como Texas.

El ICE detiene a una monja que iba a misa en Texas

El hecho ocurrió en McAllen, una ciudad cercana a la frontera sur de Estados Unidos, cuando la hermana Leticia Ugboaja, integrante de la congregación Hijas de María, Madre de la Misericordia, fue interceptada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La religiosa se dirigía a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores alrededor de las 9:00 de la mañana del domingo, a pocos pasos de su vivienda.

De acuerdo con el reporte citado por EL PAÍS, los agentes la detuvieron en plena vía pública y le confiscaron objetos personales como su Biblia y su rosario. Posteriormente, fue trasladada a un centro de detención del ICE en la región. Desde ese lugar, la hermana logró comunicarse con un sacerdote para informar de su situación, lo que activó una red de apoyo inmediato dentro de la comunidad.

ICE libera a monja en Texas tras presión comunitaria y política

La detención de la religiosa, que también trabaja como enfermera en el sistema de salud del sur de Texas, provocó una respuesta coordinada entre la iglesia, autoridades locales y representantes políticos de ambos partidos. Según Associated Press, en cuestión de horas se sumaron llamados de legisladores, autoridades diocesanas y líderes comunitarios que solicitaron la liberación inmediata de la monja. Diez horas después de su arresto, la hermana Leticia fue liberada y pudo reencontrarse con quienes habían impulsado su caso.

El arzobispo Daniel E. Flores criticó duramente el procedimiento en declaraciones recogidas por EL PAÍS: "Resulta evidente que los protocolos de actuación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permiten que una religiosa o cualquier persona sea detenida y esposada mientras se dirige pacíficamente a la iglesia un domingo por la mañana, son profundamente inquietantes y deben reformarse".

Debate en torno al ICE y el trato a inmigrantes en Estados Unidos

El caso ha generado preocupación dentro de la comunidad religiosa y migrante en el sur de Texas, donde la hermana Ugboaja es ampliamente conocida por su labor pastoral y su trabajo en el área de salud. La hermana Pimentel, vocera de la diócesis, aseguró que nunca antes habían enfrentado la detención de una religiosa en circunstancias similares.

"Me preocupa que esto pueda volver a ocurrir (...) Es muy triste que se lleven a alguien de esa manera. Ella no hace nada malo, se dedica a servir a Dios y es enfermera", expresó Pimentel en declaraciones recogidas por EL PAÍS.

Tras su liberación, la monja recibió una orden para presentarse nuevamente ante el ICE el próximo 28 de julio, mientras su situación migratoria continúa bajo revisión. La diócesis local informó que aún se investigan las razones exactas de la detención y el procedimiento aplicado. Además, se evalúan medidas internas para proteger a otras religiosas extranjeras que prestan servicios en la región, incluyendo recomendaciones para portar documentación en todo momento.

El caso de la hermana Leticia, ahora conocido como uno de los episodios más comentados sobre la detención de una monja por ICE en Texas, ha intensificado el debate sobre las prácticas de control migratorio en Estados Unidos, especialmente en comunidades fronterizas donde el trabajo religioso y humanitario tiene un papel clave. Aunque la religiosa ya se encuentra en libertad, sus allegados aseguran que el impacto emocional persiste, mientras la comunidad continúa brindándole apoyo y acompañamiento tras lo ocurrido.