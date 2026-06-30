GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Corte Suprema da DURO GOLPE A TRUMP y RECHAZA restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este lunes una interpretación amplia del derecho a la ciudadanía por nacimiento al rechazar la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump, que buscaba excluir a los hijos de inmigrantes en situación indocumentada o temporal. El fallo representa un revés significativo para la agenda migratoria del mandatario y reafirma el principio constitucional de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

Corte Suprema rechaza restricción del derecho a la ciudadanía por nacimiento

En una votación de 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, con excepciones muy específicas. Así, reafirmó la interpretación tradicional que respalda el derecho a la ciudadanía por nacimiento, incluidos los hijos de inmigrantes indocumentados.

Según reportó N+ Univision, el presidente del tribunal, John Roberts, afirmó: "La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos… Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa". La frase refuerza la postura mayoritaria que bloquea el intento de Trump de modificar este principio constitucional.

Las restricciones de Trump fueron bloqueadas por tribunales inferiores y nunca se aplicaron en Estados Unidos.

Inmigrantes indocumentados en Estados Unidos: impacto del fallo sobre la ciudadanía por nacimiento

El caso se convirtió en uno de los desafíos más relevantes para los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente para los inmigrantes indocumentados, ya que la orden de Trump elimina la nacionalidad por nacimiento para los hijos de padres sin estatus legal o en condición temporal. Sin embargo, tribunales inferiores ya habían frenado la medida por considerarla contraria a la Constitución.

El fallo también se apoya en precedentes históricos como el caso Wong Kim Ark de 1898, que consolidó el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Con esta decisión, la política migratoria de Trump recibe un nuevo freno judicial, en medio de un contexto de tensión por las reformas impulsadas durante su administración.

Tal como destacó N+ Univision, la orden "no había entrado en vigor en ninguna parte del país" debido a múltiples bloqueos judiciales previos, consolidando así una protección nacional para los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos. Este fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento marca un precedente clave en 2026, reafirmando el alcance de este derecho en Estados Unidos y cerrando, al menos por ahora, el debate sobre su restricción.