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ALERTA MÁXIMA, imigrantes indocumentados: permitirán el ingreso legal sin VISA a EE. UU. con el Formulario DSP-150 a estos LATINOS
Esta nueva medida en Estados Unidos busca facilitar el acceso a un documento esencial para diversos ciudadanos extranjeros. ¿Cómo ser elegible?
La visa estadounidense y el pasaporte son fundamentales para quienes desean visitar Estados Unidos como turistas y constituyen requisitos necesarios que las autoridades suelen exigir para facilitar el viaje. No obstante, los ciudadanos mexicanos que logren obtener el Formulario DSP-150 tienen la opción de gestionar un documento alternativo. Este permiso hace posible el ingreso a determinadas áreas de Texas, Nuevo México, Arizona y California sin necesidad de presentar un visado convencional ni un pasaporte.
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Permitirán el ingreso legal sin visa a EE. UU. con el Formulario DSP-150 a estos latinos
El Cronista y otros portales internacionales informaron que la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) permite que los viajeros ingresen a Estados Unidos por vía terrestre o marítima durante un periodo de 30 días, sin necesidad de presentar pasaporte ni visado.
Permitirán el ingreso legal sin visa a EE. UU. con el Formulario DSP-150 a estos latinos.
Este documento es válido únicamente en la denominada “zona fronteriza” y, si se utiliza de manera independiente, limita las visitas a estancias breves. Para los extranjeros que deseen permanecer más tiempo, es imprescindible presentar un pasaporte, el cual permite el ingreso por cualquier medio.
En tanto, según lo expuesto por el Departamento de Estado, la BCC se emite en forma de tarjeta plastificada, que incorpora gráficos y tecnología avanzada, con dimensiones similares a las de una tarjeta de crédito.
¿Qué requisitos se necesitan para poder completar el Formulario DSP-150?
Para completar el Formulario DSP-150, es necesario cumplir con tres requisitos clave:
- En primer lugar, debes ser mexicano y residir en el país.
- Cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos para las visas B1 o B2.
- Por último, es fundamental demostrar la existencia de vínculos sólidos con México, los cuales se consideren motivos suficientes para garantizar tu regreso al país natal.
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