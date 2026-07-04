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Indignación por la detención de un joven mariachi en EE. UU.: DENUNCIA BURLAS y humillaciones por parte de agentes del ICE

Hebert Ibarra Castro, detenido con traje de mariachi, denunció que agentes federales se burlaron y le dijeron que lo liberarían si cantaba una canción.

María Zapata
Joven mariachi denuncia burlas de agentes de ICE durante su arresto.
Joven mariachi denuncia burlas de agentes de ICE durante su arresto. | Composición: María Zapata | Líbero
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La detención de un joven músico vestido con traje de mariachi generó indignación en Estados Unidos, luego de que su familia denunciara presuntos actos de burla y humillación por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso, difundido por Noticias Telemundo, reavivó el debate sobre el trato a inmigrantes y el uso de la fuerza en operativos migratorios. Según el testimonio del afectado, su arresto estuvo acompañado de comentarios sarcásticos relacionados con su vestimenta y su identidad cultural, lo que generó una fuerte reacción pública y críticas en redes sociales.

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Joven mariachi inmigrante relata burlas de agentes de ICE durante su arresto

El caso del joven mariachi detenido en Estados Unidos se ha convertido en un nuevo punto de tensión en la discusión sobre las políticas migratorias. De acuerdo con la información difundida por Noticias Telemundo, el detenido relató que durante el operativo de ICE habría sido objeto de burlas por parte de los agentes debido a su traje típico, llegando incluso a ser provocado con comentarios en tono de burla. "Si nos cantas una canción, te dejamos ir", habrían dicho los oficiales, según el testimonio recogido por la cadena.

La situación fue interpretada por la familia como un acto de humillación dentro del proceso de detención. En medio del creciente número de inmigrantes detenidos por ICE en Estados Unidos, este caso reabrió el debate sobre los protocolos utilizados por la agencia migratoria en sus intervenciones. Organizaciones y usuarios en redes sociales cuestionaron el trato hacia las personas detenidas, especialmente cuando se trata de inmigrantes en procesos administrativos.

ICE bajo escrutinio tras denuncias de trato degradante hacia inmigrantes detenidos

La denuncia también apunta a un posible patrón de conductas inapropiadas durante operativos migratorios. En declaraciones recogidas por Noticias Telemundo, el joven aseguró que los agentes hicieron comentarios despectivos sobre su origen y su vestimenta tradicional, lo que su entorno calificó como una forma de humillación durante su detención.

"Nos dijeron que si tocaba una canción lo liberarían", habría relatado la víctima, según la cobertura del medio. Estas declaraciones han intensificado la discusión sobre el actuar de ICE en los procesos de detención de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas donde se reportan casos similares.

El caso se suma a otros episodios recientes en los que se han cuestionado las prácticas de ICE en redadas y arrestos, lo que alimenta la percepción de falta de sensibilidad cultural y de respeto hacia las personas detenidas.

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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