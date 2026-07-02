- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- España vs Austria
- Portugal vs Croacia
- Suiza vs Argelia
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: estos documentos evitan que seas DEPORTADO por ICE y casi nadie los presenta
Miles de extranjeros ignoran la existencia de ciertos documentos que pueden validar su estatus migratorio ante las autoridades. ¿Los salva de la deportación?
La política migratoria de Estados Unidos difundió información valiosa que muchos inmigrantes suelen ignorar: en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), poseer ciertos documentos es crucial para demostrar que una persona cuenta con la autorización necesaria para residir en el país, lo que puede ayudar a prevenir deportaciones. ¿Qué debes tomar en cuenta?
PUEDES VER: GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Corte Suprema da DURO GOLPE A TRUMP y RECHAZA restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento
ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: estos documentos evitan que seas deportado por ICE y casi nadie los presenta
EL CRONISTA señaló que, recientemente, las autoridades federales han informado que, aunque no todos los extranjeros deben presentar la misma documentación, es muy necesario contar con registros migratorios y comprobantes oficiales que validen el estatus legal.
EE. UU.: estos documentos evitan que seas deportado por ICE y casi nadie los presenta.
Estos documentos son esenciales para evitar malentendidos durante las verificaciones de identidad. Entre los documentos reconocidos por las autoridades migratorias, son los siguientes:
- La tarjeta de residente permanente.
- El Documento de Autorización de Empleo.
- El formulario I-94.
- Avisos oficiales emitidos por USCIS.
- Comprobantes de registro migratorio.
Asimismo, es clave mantener estos documentos en buen estado y, siempre que sea posible, llevar los originales o copias autorizadas.
¿Qué extranjeros deben llevar esta documentación migratoria? ¿Les evita la deportación?
La normativa en el país americano señala que ciertos extranjeros mayores de 18 años deben portar, en todo momento, la documentación que respalde su registro migratorio, siempre que la ley lo requiera. La ausencia de estos documentos puede ocasionar retrasos en los procesos de identificación y complicaciones mientras las autoridades revisan el estatus migratorio de la persona.
Aunque tener la documentación migratoria no garantiza la exención de un procedimiento migratorio, sí facilita la demostración inmediata de la situación ante las autoridades. Si un inmigrante muestra un documento válido que respalde su permanencia legal o un trámite migratorio en curso, los agentes pueden confirmar esa información de manera más ágil, con lo que minimizan los errores que pueden surgir por la falta de identificación.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: REDADAS del ICE paralizaron una FÁBRICA y cambiaron el destino de por lo menos 30 trabajadores
- 2
GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Corte Suprema da DURO GOLPE A TRUMP y RECHAZA restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: detenido de ICE que solicitó apoyo en tratamiento MUERE tras pelea con guardias
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00