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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: estos documentos evitan que seas DEPORTADO por ICE y casi nadie los presenta

Miles de extranjeros ignoran la existencia de ciertos documentos que pueden validar su estatus migratorio ante las autoridades. ¿Los salva de la deportación?

Melanni Miranda
EE. UU.: estos documentos evitan que seas deportado por ICE y casi nadie los presenta.
EE. UU.: estos documentos evitan que seas deportado por ICE y casi nadie los presenta. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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La política migratoria de Estados Unidos difundió información valiosa que muchos inmigrantes suelen ignorar: en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), poseer ciertos documentos es crucial para demostrar que una persona cuenta con la autorización necesaria para residir en el país, lo que puede ayudar a prevenir deportaciones. ¿Qué debes tomar en cuenta?

Corte Suprema de EE. UU. rechaza limitar la ciudadanía por nacimiento y frena plan migratorio de Trump.

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ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: estos documentos evitan que seas deportado por ICE y casi nadie los presenta

EL CRONISTA señaló que, recientemente, las autoridades federales han informado que, aunque no todos los extranjeros deben presentar la misma documentación, es muy necesario contar con registros migratorios y comprobantes oficiales que validen el estatus legal.

ICE.

EE. UU.: estos documentos evitan que seas deportado por ICE y casi nadie los presenta.

Estos documentos son esenciales para evitar malentendidos durante las verificaciones de identidad. Entre los documentos reconocidos por las autoridades migratorias, son los siguientes:

  • La tarjeta de residente permanente.
  • El Documento de Autorización de Empleo.
  • El formulario I-94.
  • Avisos oficiales emitidos por USCIS.
  • Comprobantes de registro migratorio.

Asimismo, es clave mantener estos documentos en buen estado y, siempre que sea posible, llevar los originales o copias autorizadas.

¿Qué extranjeros deben llevar esta documentación migratoria? ¿Les evita la deportación?

La normativa en el país americano señala que ciertos extranjeros mayores de 18 años deben portar, en todo momento, la documentación que respalde su registro migratorio, siempre que la ley lo requiera. La ausencia de estos documentos puede ocasionar retrasos en los procesos de identificación y complicaciones mientras las autoridades revisan el estatus migratorio de la persona.

Aunque tener la documentación migratoria no garantiza la exención de un procedimiento migratorio, sí facilita la demostración inmediata de la situación ante las autoridades. Si un inmigrante muestra un documento válido que respalde su permanencia legal o un trámite migratorio en curso, los agentes pueden confirmar esa información de manera más ágil, con lo que minimizan los errores que pueden surgir por la falta de identificación.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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