La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un nuevo fallo que establece que la policía deberá obtener una orden judicial para acceder a los datos de ubicación de los teléfonos celulares. Esta decisión refuerza la protección de la privacidad de los ciudadanos, pues garantiza que las autoridades no puedan acceder a información sensible sin el debido proceso legal. Aquí, todo lo que debes saber.

Último fallo de la Corte Suprema: exigen orden judicial para acceder a los datos de ubicación de celulares

El Cronista señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que, a partir de ahora, las fuerzas del orden requieren una orden judicial para acceder a los datos de ubicación de teléfonos móviles a través de las llamadas “órdenes de geovalla”. Esta decisión, aprobada con una votación de 6 a 3, establece que este tipo de búsqueda se considera un registro protegido por la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Último fallo de la Corte Suprema: exigen orden judicial para acceder a los datos de ubicación de celulares.

En este contexto, la jueza Elena Kagan fue la encargada de redactar la opinión mayoritaria, que logró unir a magistrados conservadores y liberales del tribunal. Si bien la decisión no resolvió el caso específico que la motivó, sí estableció un criterio que deberán seguir los tribunales inferiores en el futuro.

Esta última decisión de la Corte Suprema marca un cambio significativo en la forma en que la policía puede acceder a los datos de ubicación de los celulares. Antes, las fuerzas del orden podían solicitar información de empresas como Google sin necesidad de una orden judicial, pero esta resolución introduce nuevas restricciones, que son las siguientes:

Una orden de geovalla permite rastrear dispositivos dentro de un área específica durante un tiempo determinado, con una precisión de hasta tres metros cada dos minutos.

No es suficiente contar con una orden judicial; esta debe ser específica para evitar búsquedas masivas.

La policía debe demostrar causa probable antes de solicitar los datos.

La orden debe estar claramente delimitada y no puede ser utilizada como una “expedición de pesca” que involucre a miles de usuarios no relacionados con la investigación.

¿Cómo afecta el fallo a la privacidad? Esto se sabe

La reciente resolución evidencia el precedente establecido en 2018 en el caso Carpenter contra Estados Unidos, que requería una orden judicial para acceder a la información de las antenas de telefonía celular.

La medida amplía la protección, al abarcar también los datos de geolocalización que las compañías tecnológicas recopilan de sus usuarios.