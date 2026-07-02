ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: REDADAS del ICE paralizaron una FÁBRICA y cambiaron el destino de por lo menos 30 trabajadores

Trabajadores de dos instalaciones de una fábrica de muebles en el estado de Alabama vivieron momentos de tensión y angustia tras dos operativos simultáneos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las acciones, realizadas al inicio de la jornada laboral, desataron el pánico entre los empleados, en su mayoría inmigrantes en Estados Unidos, y terminaron con al menos 30 personas detenidas, de acuerdo con información compartida a N+ Univisión.

Redadas de ICE en una fábrica dejan al menos 30 inmigrantes detenidos por uso de documentos falsos

De acuerdo con los testimonios recopilados por N+ Univisión, las redadas del ICE ocurrieron de forma inesperada en un perímetro aproximado de 8 millas alrededor de las instalaciones de la fábrica, lo que generó confusión inmediata entre los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes indocumentados. Una de las testigos, Keisy Flores, describió cómo en cuestión de minutos el ambiente cambió por completo: "Corrieron, la mayoría se fue para atrás, pero creo que ya habían rodeado la fábrica", relató, evidenciando el nivel de sorpresa del operativo.

Según su testimonio, los agentes migratorios ordenaron a los empleados sentarse y comenzaron a verificar su situación laboral y migratoria. "Dijeron que se sentaran y ya les empezaron a preguntar de dónde eran, si tenían papeles y, pues, ya cuando no pudieron, pues ya las pusieron en un lado y a las que sí tenían en otro", explicó Flores a N+ Univisión. Durante el operativo, también se realizaron revisiones de los vehículos que salían del lugar, con el objetivo de detectar posibles personas ocultas, lo que reforzó el control de los agentes del ICE durante la intervención.

Inmigrantes en EE. UU. tras las redadas de ICE: miedo e incertidumbre

Las redadas del ICE no solo dejaron detenciones, sino también un clima de temor entre los inmigrantes en Estados Unidos que laboran en la zona. Keisy Flores reconoció que, aunque sintió miedo durante el operativo, su mayor preocupación eran sus compañeros de trabajo y el futuro inmediato de la comunidad migrante. "Pues como le digo, ya no puede uno salir al trabajo, imagínese", expresó, reflejando la incertidumbre que viven muchos inmigrantes indocumentados tras este tipo de operativos.

Por su parte, el ICE informó a N+ Univisión mediante un comunicado que la intervención estuvo relacionada con el presunto uso fraudulento de identidades y documentos laborales: "La operación se centró en las denuncias relacionadas con el uso fraudulento de identidades y documentos laborales… Se localizaron a más de 30 extranjeros en situación irregular, que fueron detenidos y están a la espera de que se resuelvan sus procesos migratorios".

El impacto de las detenciones también se ha extendido a la economía local. Cipriano Sánchez, otro de los afectados indirectamente por el ambiente generado tras el operativo, señaló que el miedo ya se refleja en la actividad comercial: "El miedo que se vive en la comunidad un día después de este operativo es generalizado. Muchas familias, 24 horas después, no saben nada de los arrestados", afirmó.

En medio de este panorama, la situación de los inmigrantes en Estados Unidos vuelve a quedar en el centro del debate, especialmente tras nuevas redadas del ICE que mantienen en alerta a comunidades enteras que dependen del trabajo diario para subsistir.