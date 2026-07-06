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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Bolivar: agentes acuden de inmediato a tienda tras AMENAZANTE llamada y presunto intento de agresión
Agentes de seguridad respondieron a una llamada de emergencia en una tienda de Walmart, en EE. UU., donde se reportó una amenaza y un posible intento de agresión.
Las autoridades de Bolivar, Missouri, Estados Unidos, informaron recientemente que, tras un alarmante reporte y una segunda revisión del lugar, se pudo verificar que no se realizaron disparos y que no hubo heridos. Esta aparente amenaza continúa bajo investigación, según lo indicado por las autoridades. ¿Qué se conoce sobre este hecho? ¿Se identificó al individuo que ocasionó el caos?
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Walmart: agentes acuden de inmediato a tienda tras amenazante llamada y presunto intento de agresión
Ozarks First reveló las últimas acciones que tomó la policía de Bolivar, Missouri en relación con el incidente ocurrido en Walmart, que se sospecha fue una llamada falsa a las autoridades, conocida como swatting.
Walmart: agentes acuden de inmediato a tienda tras amenazante llamada y presunto intento de agresión.
Según un comunicado difundido en las redes sociales de la ciudad, los agentes llegaron al establecimiento, ubicado en la cuadra 2400 de South Springfield Avenue, alrededor de las 6.53 p. m. del domingo 5 de julio, tras recibir reportes de una amenaza telefónica al centro de despacho del condado de Polk.
Ante esta situación, las autoridades mencionaron que el autor de la llamada, de quien no se conocen sus datos ni su identidad, realizó amenazas tanto contra el negocio como contra las personas presentes en la tienda. Afortunadamente, durante la investigación inicial, se confirmó que no hubo heridos ni disparos en el lugar ni en la zona.
¿Qué más han revelado las autoridades hasta el momento?
Como parte de lo expuesto en Ozarks First, se confirmó que la policía sigue investigando el hecho. Por su parte, los agentes han señalado que realizan una segunda inspección del edificio.
Estas revisiones se realizan con la finalidad de verificar que no haya heridos. Asimismo, se continúa con las indagaciones para identificar a la persona que realizó la llamada al 911.
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