El miércoles 1 de julio, en Jackson Township, Estados Unidos, se llevó a cabo el rescate de dos personas que quedaron atrapadas luego de un accidente en el que un automóvil quedó atascado debajo de un camión con remolque de Walmart. Las autoridades locales respondieron rápidamente, garantizaron la seguridad de los involucrados y gestionaron la operación de rescate. Aquí más detalles.

Walmart: rescatan a dos personas afectadas tras incidente con camión de la empresa

Los bomberos del Departamento de Bomberos del Municipio de Millstone, en Estados Unidos, atendieron un incidente el miércoles a las 5.30 p. m. en la intersección de Monmouth Road y Burnt Tavern Road, donde un vehículo quedó atrapado bajo un camión con remolque, según un comunicado en Facebook y NJ.com.

Walmart: rescatan a dos personas afectadas tras incidente con camión de la empresa. | NJ.com.

Al llegar al lugar, según los informes, los rescatistas encontraron a dos personas dentro del automóvil y utilizaron herramientas especializadas para liberarlas. Luego, ambas fueron trasladadas en ambulancias al Centro Médico Universitario Jersey Shore, en Neptune, para recibir atención médica.

Imágenes difundidas por el departamento evidenciaron el automóvil severamente dañado, encajado debajo del camión. El hecho ocurrió en Jackson Township e involucró a un camión de Walmart. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el estado de las víctimas.

¿Qué dijo el Departamento de Policía de Jackson?

En tanto, se conoce que el Departamento de Policía de Jackson no respondió de inmediato a la solicitud de información adicional sobre las circunstancias que condujeron al accidente.