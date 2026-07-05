EXCELENTES NOTICIAS en el aparcamiento de Costco: empleados RESCATAN a estos gatitos del motor de un coche

Un inesperado hallazgo en el estacionamiento de un Costco en Estados Unidos terminó convirtiéndose en una historia viral de rescate y ternura. Empleados de la tienda en Centerville actuaron rápidamente al escuchar maullidos provenientes del motor de un vehículo, logrando salvar a tres gatitos atrapados en una situación de riesgo. El caso, reportado por WHIO TV, ha generado gran atención por la rapidez de la respuesta y el final feliz para los animales, en un contexto en el que se combinan el calor extremo y la vulnerabilidad de los felinos.

Los gatitos fueron nombrados Britt, Tyler y Matt en reconocimiento a los tres empleados que los identificaron.

Empleados rescatan a unos gatitos del motor de un coche en el estacionamiento de Costco

El hecho ocurrió en el estacionamiento de un Costco en Centerville, donde trabajadores del local detectaron sonidos provenientes del interior de un automóvil. Al investigar, descubrieron a los pequeños felinos escondidos dentro del motor, lo que dio inicio a una operación de rescate improvisada pero efectiva.

Según la cobertura de WHIO TV, los empleados actuaron sin dudarlo: "muchísimas gracias a Brittany, Matt y Tyler de Costco Centerville por oír a los gatitos dentro del motor y actuar con rapidez para sacarlos", destacando la intervención inmediata que permitió salvar a los animales. En este caso, la historia de Costco en Estados Unidos vuelve a ser noticia por un gesto solidario que terminó en el exitoso rescate de los llamados "gatitos de Costco".

Tipp Kitty Refuge y la recuperación de los gatitos rescatados en Costco

Tras el rescate, los animales fueron trasladados a cuidados especializados gracias al apoyo del refugio Tipp Kitty Refuge, que informó en redes sociales sobre el estado de los felinos. Dos de ellos se recuperaron rápidamente, mientras que el tercero requirió un esfuerzo adicional antes de ser puesto a salvo.

La responsable del refugio relató que incluso ella escuchó los maullidos al llegar a su vehículo, creyendo inicialmente que se trataba de una coincidencia, hasta que confirmó la situación. Con la ayuda de su esposo y de los trabajadores de Costco, lograron completar el rescate bajo temperaturas elevadas, en uno de los días más calurosos del año.

Actualmente, los tres gatitos se encuentran estables y en proceso de recuperación, alimentados con biberón y bajo cuidados constantes. Como gesto emotivo, fueron bautizados como Britt, Tyler y Matt, en honor a los empleados que participaron en el rescate. La historia, difundida por WHIO TV, ha reforzado el impacto positivo del caso de “rescate de gatitos en Costco”, destacando la rápida acción humana que salvó sus vidas.