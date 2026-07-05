Millones de estadounidenses continúan enfrentando este domingo 5 de julio alertas por altas temperaturas, además de intensas lluvias y tormentas severas. El mal tiempo afectó los festejos del Día de la Independencia, lo que llevó a modificar o cancelar varios eventos programados para la celebración. ¿Cuál es la situación actual?

EE. UU.: calor extremo, tormentas e inundaciones en estas zonas tras evacuaciones

Medios internacionales informaron que se prevén nuevamente temperaturas elevadas en las regiones del Atlántico Medio, el sureste y el valle bajo del Misisipi, tal como señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La agencia ha emitido avisos de calor y advirtió que las tormentas de este domingo podrían generar lluvias intensas desde el Medio Oeste hasta el Atlántico Medio, lo que podría ocasionar inundaciones en diversas áreas, por lo que se aconseja mantener la vigilancia.

EE. UU.: calor extremo, tormentas e inundaciones en estas zonas tras evacuaciones.

El NWS también alertó a la comunidad sobre el riesgo de ráfagas de viento dañinas en el Atlántico Medio durante la jornada. Cabe precisar que este fin de semana, una ola de calor extremo y alta humedad ya afectó al 70% de Estados Unidos, lo que complicó las celebraciones por los 250 años de la Independencia, que se conmemoraron el 4 de julio.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington, que albergaron gran parte de los eventos festivos, registraron temperaturas récord de 38 y 39 grados centígrados en las últimas horas, con una sensación térmica aún más elevada. Incluso, debido a esas condiciones, las autoridades de Filadelfia y Washington cancelaron desfiles tradicionales.

En la capital, las alertas de tormenta severa y descargas eléctricas llevaron a la evacuación temporal de la Gran Feria Estatal Estadounidense, la FIFA Fan Zone y el recinto donde se esperaba el discurso del presidente Donald Trump en la Explanada Nacional.

Washington y otras zonas de EE. UU. en alerta

Washington, junto con regiones adyacentes de Maryland y Virginia, enfrenta una alerta constante debido a la mala calidad del aire y la presencia de contaminantes.

Según documentos internos del Servicio de Parques Nacionales, a los que tuvo acceso The Washington Post, se anticipaba que el calor y la elevada humedad, combinados con el humo y las partículas generadas por los fuegos artificiales, resultarían en niveles de contaminación peligrosos y condiciones “muy insalubres” en la capital.