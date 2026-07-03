El 4 de julio se aproxima y, como es tradición, diversas ciudades de Estados Unidos se alistan para ofrecer grandes espectáculos de fuegos artificiales con la finalidad de conmemorar la Declaración de Independencia de las Trece Colonias. Nueva York destaca como uno de los lugares emblemáticos para disfrutar de esta celebración, donde la pirotecnia se despliega entre bahías y rascacielos. Este año, el evento promete ser excepcional, con un total de 85.000 fuegos artificiales en honor al 250.º aniversario de la fundación del país americano.

Día de la Independencia en EE. UU.: dónde ver los fuegos artificiales este 4 de julio, horarios y mejores lugares

A continuación, en Líbero te compartimos los mejores lugares en los que se podrá disfrutar de los fuegos artificiales:

En Nueva York , destacan el Brooklyn Heights Promenade y el FDR Drive, en Manhattan.

, destacan el Brooklyn Heights Promenade y el FDR Drive, en Manhattan. En Nueva Jersey, los lugares recomendados incluyen Exchange Place, Colgate Clock, Liberty State Park y el Hudson River Waterfront Walkway.

Fuegos artificiales en Estados Unidos.

Cabe precisar que los horarios para acceder a estos espacios son cruciales: las puertas para las localidades que requieren boletos se abrirán a las 4.00 p. m., mientras que los accesos a los lugares de entrada libre comenzarán a las 6.00 p. m. El espectáculo de fuegos artificiales está programado para iniciar a las 9.15 p. m., por lo que se aconseja llegar con anticipación para asegurar un buen lugar.

En Washington D. C. , la capital también se prepara para un evento espectacular. A partir de la 1.15 p. m., los aviones de la Fuerza Aérea realizarán demostraciones aéreas sobre el National Mall . Los accesos al Monumento a Washington se abrirán a las 5.00 p. m., seguido de la ceremonia oficial a las 7.00 p. m.

, la capital también se prepara para un evento espectacular. . Los accesos al Monumento a Washington se abrirán a las 5.00 p. m., seguido de la ceremonia oficial a las 7.00 p. m. En Texas , los festejos se llevarán a cabo del 3 al 5 de julio.

, los festejos se llevarán a cabo del 3 al 5 de julio. En Dallas , el 3 de julio, Levy Event Plaza acogerá un evento gratuito con música en vivo y un show de drones a las 9.30 p. m. El 4 de julio, Klyde Warren Park ofrecerá actividades familiares y fuegos artificiales desde las 7.00 p. m. hasta las 9.30 p. m.

, el 3 de julio, Levy Event Plaza acogerá un evento gratuito con música en vivo y un show de drones a las 9.30 p. m. El 4 de julio, Klyde Warren Park ofrecerá actividades familiares y fuegos artificiales desde las 7.00 p. m. hasta las 9.30 p. m. En Fort Worth, la celebración en Panther Island Pavilion comenzará a las 5.00 p. m., con el espectáculo programado para las 9.30 p. m. Frisco también celebrará de 5.00 p. m. a 10.00 p. m. en Riders Field.

¿Qué pasó en California?

En California, la situación es distinta debido a los incendios forestales. Gobiernos locales, como el de Long Beach, han prohibido el uso de pirotecnia y han optado por alternativas como los drones. A pesar de estas restricciones, se invita a las familias a celebrar de manera segura, siguiendo las indicaciones de las autoridades y utilizando pirotecnia solo en los lugares permitidos.