Un hombre de Eufaula fue privado de su libertad tras un incidente en el que, según informaron las autoridades, utilizó gas pimienta en el interior de un Walmart, lo que provocó malestar en varias personas. La intervención policial se llevó a cabo rápidamente para controlar la situación y garantizar la seguridad de clientes y empleados.

Walmart de Eufaula: reportan insólito incidente con gas pimienta y arresto inmediato de hombre

wiregrassdailynews.com y otros portales web informaron que, recientemente, el Departamento de Policía de Eufaula reportó un incidente ocurrido el 1 de julio en un Walmart, donde los agentes respondieron a una llamada de emergencia.

Walmart de Eufaula: reportan insólito Incidente con gas pimienta y arresto inmediato de hombre.

Según la información proporcionada, Lonnie Britt Patrick, un hombre de 37 años y residente de la localidad, ingresó a la tienda alrededor de las 5.15 p. m.

Durante su visita, se alega que Patrick abrió envases de gas pimienta ubicados en los estantes y roció el producto en diversas áreas del establecimiento, lo que expuso a varios clientes al irritante químico. Luego, el 2 de julio, fue arrestado por las autoridades y enfrenta dos cargos por robo de propiedad en cuarto grado, así como uno por imprudencia temeraria.

La situación que enfrenta ahora Patrick

Bajo este contexto, la policía emitió órdenes de arresto el 2 de julio en conexión con un incidente separado que involucra a Patrick, ocurrido en abril. Estas órdenes lo señalan por dos cargos de hurto en tiendas minoristas en tercer grado.

Los investigadores han indicado que se presentarán cargos adicionales a medida que la indagación continúe.