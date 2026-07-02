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ALERTA MAXIMA en Costco: dos personas fueron ARRESTADAS tras ser acusados de realizar compras FRAUDULENTAS con tarjetas de crédito
Dos sujetos fueron detenidos en una tienda Costco debido a una serie de compras fraudulentas realizadas con tarjetas de crédito. ¿Qué han dicho las autoridades?
El domingo, las autoridades locales arrestaron a dos personas en una tienda Costco, quienes presuntamente intentaron utilizar tarjetas de crédito falsas para sustraer productos del local. La intervención policial se produjo tras la alerta sobre la actividad sospechosa de los detenidos, quienes ahora enfrentan cargos por fraude y robo. ¿Qué se sabe sobre este hecho y sus identidades?
Costco: dos personas arrestadas tras ser acusados de realizar compras fraudulentas con tarjetas de crédito.
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Costco: dos personas arrestadas tras ser acusadas de realizar compras fraudulentas con tarjetas de crédito
Fox News y el Departamento de Policía de South Windsor (SWPD) compartieron más detalles sobre esta situación en Costco. Un robo se llevó a cabo aproximadamente a las 3.00 p. m. en South Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Las autoridades sospechan que los implicados son una pareja con antecedentes delictivos en tiendas de Costco.
Costco: dos personas arrestadas tras ser acusadas de realizar compras fraudulentas con tarjetas de crédito.
Las personas identificadas son Brittany A. Howard, de 35 años, originaria del Bronx, Nueva York, y Kasheem M. Williams, de 34 años, residente de Brooklyn.
Por su parte, SWPD detalló que los agentes acudieron a la tienda ubicada en 1220 Tamarack Ave, luego de recibir una alerta sobre dos personas que estaban robando y tratando de realizar pagos en las cajas de autopago con tarjetas de crédito fraudulentas.
Más datos sobre estos sospechosos: tenían en la mira otras tiendas Costco
Las autoridades señalaron que el personal de la tienda había recibido alertas sobre los mismos sospechosos, quienes supuestamente intentaron ejecutar un plan similar en un Costco de Enfield, ubicado a aproximadamente 30 minutos en automóvil hacia el norte.
Los agentes que respondieron al incidente encontraron 28 documentos financieros robados, todos pertenecientes a diferentes personas, en el vehículo de los detenidos, así como artículos que se presume fueron sustraídos de la otra sucursal de Costco, según el reporte policial.
Tras la detención, se reveló que ambos contaban con órdenes de arresto pendientes en otros estados. En particular, Williams tenía una orden de extradición emitida por el condado de Suffolk, Nueva York, por varios cargos, entre ellos robo con allanamiento de morada, estrangulamiento y agresión.
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