Una mujer ha sido acusada de acabar con la vida de su bebé y abandonar el cuerpo del recién nacido en un contenedor de basura de un complejo de apartamentos en el Área de la Bahía, en Estados Unidos. La detenida ha sido sentenciada a seis años de prisión estatal. La identidad del bebé y de su madre permaneció en secreto hasta que un avance en las pruebas de ADN el año pasado reveló su identidad. ¿En este caso qué tuvo que ver Costco?

Costco: mujer fue expuesta por recibo clave y logró ser vinculada al hallazgo de su bebé fallecido

SFGATE compartió más detalles sobre este caso. Recordemos que, el 18 de mayo de 2009, un hombre que buscaba cosas reciclables hurgaba en un basurero de los apartamentos Parkside en Union City, en EE. UU. En aquella ocasión halló prendas manchadas de sangre y un ticket de Costco, descubriendo el cadáver de una infante.

Costco: mujer fue expuesta por recibo clave y logró ser vinculada al hallazgo de su bebé fallecido.

Frente a ello, la policía de Union City dio con el nombre de la niña, cuya identidad era desconocida, y costeó su entierro en la Capilla de las Campanas. Los agentes entrevistaron a los habitantes del edificio y encontraron a una fisioterapeuta llamada Angela Beth Onduto, quien era la madre y que, en aquel momento, tenía cerca de 30 años, como posible implicada. No obstante, faltando pruebas adicionales, no pudieron formularle cargos.

La pesquisa siguIó abierta y en el 2025, los investigadores aplicaron una nueva técnica de ADN para detectar a los probables padres del menor. Los detectives viajaron a Denver, donde vivía Onduto, para recolectar una muestra de ADN; esta coincidió con la del infante, según lo indicado por la policía.

Asimismo, un recibo de Costco estableció un vínculo entre Onduto y el lugar de los hechos, señalaron los fiscales. “Angela no demostró ningún tipo de arrepentimiento”, anotaron los investigadores en el informe de carga. La identidad del padre de la menor sigue sin revelarse.

Estos fueron los cargos que enfrentó Onduto

Onduto fue detenida y enviada al condado de Alameda para ser juzgada por homicidio. Durante su proceso judicial, el juez del condado le retiró su licencia para practicar fisioterapia.

La defensa de la procesada señaló que el caso no tenía relación con su profesión, y mencionó que “estuvo en trabajo de parto durante horas durante la noche y dio a luz sola en su bañera, para después ahogar al bebé casi de inmediato”, declararon a Mercury News.

En abril de este año, la mujer de 47 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado. La semana pasada, un juez sentenció a Onduto a seis años en prisión estatal. Además, se le han otorgado a Onduto 365 días de encarcelamiento preventivo, además de 54 días extra por buena conducta durante su tiempo en prisión.