MUCHA ATENCIÓN, clientes de Costco: este es el nuevo BENEFICIO EXCLUSIVO que transforma la experiencia de compra y cómo acceder a él

Si notaste que las tiendas Costco se sienten menos abarrotadas incluso durante las horas pico, no es casualidad. La cadena implementó un nuevo beneficio exclusivo que está cambiando la forma en que miles de clientes hacen sus compras.

Desde el año pasado, algunos compradores pueden ingresar a Costco una hora antes que el resto, una ventaja que no solo reduce el tiempo en tienda, sino que eleva el valor de una de sus membresías más populares.

¿En qué consiste el nuevo beneficio exclusivo de Costco?

El beneficio permite que los miembros Executive de Costco accedan a las tiendas desde las 9:00 a. m., una hora antes que los miembros Gold Star y Business. Esta apertura anticipada está pensada para quienes buscan evitar filas, pasillos llenos y esperas prolongadas.

Miembros Executive de Costco pueden ingresar una hora antes y evitar las multitudes.

Comprar más temprano implica una experiencia mucho más fluida: menos tráfico, mayor disponibilidad de productos y un recorrido más rápido por la tienda. Para muchos clientes, este simple cambio marca una gran diferencia en su rutina de compras. Además, el acceso anticipado ha logrado distribuir mejor la afluencia de personas a lo largo del día, reduciendo la saturación en los horarios tradicionalmente más concurridos.

Cómo acceder al beneficio y por qué puede valer la pena

Para acceder a este beneficio exclusivo de Costco, es necesario contar con la membresía Executive, que tiene un costo mayor, pero incluye ventajas adicionales. Entre ellas, un 2% de reembolso en efectivo en la mayoría de las compras anuales, hasta un tope establecido. Los clientes que realizan compras frecuentes o de alto volumen suelen recuperar el costo extra de la membresía con facilidad, e incluso obtener un beneficio económico adicional al final del año.

Desde el punto de vista de la empresa, el incentivo también resulta estratégico: fomenta la actualización de membresías y mejora la experiencia del cliente sin aumentar los costos operativos, ya que las compras anticipadas suelen ser más rápidas y eficientes.