¡Atención, inmigrantes! El jueves 1 de enero del 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó la suspensión inmediata de todas las solicitudes de beneficios migratorios pendientes para ciudadanos de 39 países, los cuales fueron catalogados como de "alto riesgo", esto bajo la ampliación de la prohibición presidencial de viajes.

Cabe mencionar que esta decisión perjudicó a miles de inmigrantes que tienen el sueño de obtener la residencia permanente, permisos de trabajo y la ciudadanía en el país americano, generando preocupación entre quienes se encuentran en proceso de regularización de su estatus migratorio.

USCIS congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo" en EE. UU.

A través de información de 'mahometdaily.com' y otros portales web, estas nuevas restricciones de visado en EE. UU. tienen gran impacto en las solicitudes de inmigración y no inmigración. Las medidas se dividen en dos categorías: las restricciones totales, que afectan a 19 naciones, y las parciales, que involucran a 20 países.

Las restricciones totales, las cuales suspenden tanto las visas de inmigrantes como las de no inmigrantes, incluyen a estos países: Afganistán, Burkina Faso, Birmania (Myanmar), Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Malí, Níger, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen, y a todos los que viajen con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.

En tanto, las restricciones parciales perjudican a países como Angola, Cuba, Venezuela y otros, limitando las visas de inmigrante y las de turista/estudiante (categorías B-1, B-2, F, M y J).

Vale mencionar que esta política se aplica a cualquier persona que declare un país designado como su lugar de nacimiento o ciudadanía, incluyendo a aquellos que han obtenido la ciudadanía de un segundo país para eludir las restricciones.

¿Quiénes más enfrentan retenciones y complicaciones en sus peticiones de visa?

Bajo este contexto, las solicitudes de empleo para ciudadanos de países con prohibiciones de viaje también enfrentan retenciones, afectando las peticiones de visa de no inmigrante (Formulario I-129) y las de inmigrante (Formulario I-140).

La reunificación familiar se ve igualmente afectada debido a que se eliminan las exenciones que permitían a los familiares directos de ciudadanos estadounidenses evadir las restricciones, sometiendo todas las solicitudes a un escrutinio adicional.