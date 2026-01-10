- Hoy:
ALERTA beneficiarios con SNAP: a partir de febrero, en este estado se ELIMINARÁN estos productos de las compras elegibles
Es importante saber que a partir de febrero, Louisiana implementará una prohibición en SNAP que excluye dulces y bebidas azucaradas de las compras. ¿Por qué?
¡Mucha atención! A partir del febrero, entrarán en vigor nuevas normativas que modificarán el uso de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Louisiana. Estos cambios, sin duda, perjudicarán los productos específicos que los beneficiarios podrán adquirir, aunque los montos y los criterios de elegibilidad siguen sin ningún cambio.
SNAP: a partir de febrero, en este estado se eliminarán estos productos de las compras elegibles
'wafb.com' y otros portales web informaron que, a partir del 18 de febrero, los beneficiarios del SNAP en Louisiana ya no podrán utilizar sus beneficios para adquirir golosinas, refrescos ni bebidas energéticas. La medida, respaldada por líderes estatales y autoridades de salud, buscan promover hábitos alimenticios más saludables sin incrementar el costo de los alimentos para las familias.
Este inesperado cambio se ha implementado luego de una exención federal otorgada por el Departamento de Agricultura de EE. UU., que permite a Louisiana y a otros 17 estados limitar la compra de ciertos productos alimenticios y bebidas azucaradas mediante el SNAP. Cabe precisar que, desde mayo, el USDA ha estado autorizando estas exenciones relacionadas con la elección de alimentos.
Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, resaltó que esta exención forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir las enfermedades vinculadas a la dieta en dicho estado. "Los beneficiarios del SNAP tienen una mayor probabilidad de presentar tasas más altas de obesidad", señaló Landry anteriormente. "Esto conlleva un mayor riesgo de enfermedades crónicas", acotó.
¿Estos cambios afectan el presupuesto de los hogares?
Bajo este contexto, es bueno mencionar que, pese a las inquietudes de algunos beneficiarios de SNAP sobre cómo los cambios legislativos podrían afectar sus ajustados presupuestos, especialistas han asegurado que el programa sigue ofreciendo una amplia variedad de alimentos accesibles y nutritivos. Los participantes pueden seguir adquiriendo productos como frutas, verduras, carnes, lácteos y cereales.
Expertos en salud destacan que las frutas y verduras congeladas o enlatadas, siempre que no contengan azúcares o sales añadidas, pueden ser igual de nutritivas que las frescas, a menudo a un precio más bajo y con una duración prolongada. En tanto, los alimentos básicos como frijoles secos, arroz, huevos y mantequilla de maní siguen siendo elegibles dentro del SNAP.
