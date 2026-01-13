¡INDIGNANTE! Agentes de ICE SOMETEN a un hombre en Minnesota mientras grababa el operativo federal en plena calle

Un video que circula ampliamente en redes sociales y medios muestra el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) someten con fuerza a un hombre que estaba grabando con su celular el operativo federal de detenciones migratorias en plena vía pública. La escena ocurre en medio de un clima de tensión en la región, donde acciones federales han sido objeto de críticas por parte de autoridades locales y defensores de derechos civiles.

En las imágenes, el individuo, que al parecer solo pretendía documentar la presencia de agentes, es empujado al suelo y reducido por varios oficiales, generando indignación entre transeúntes y usuarios que han compartido el video en internet.

Operativo y grabación: ¿qué muestra el video?

El video viral presenta a agentes de ICE fuertemente equipados realizando acciones de detención cerca de una gasolinera en St. Paul, cuando un hombre se acerca con su teléfono para grabar el operativo. Testigos relatan que los agentes le ordenaron repetidamente retroceder mientras efectuaban una detención relacionada con un individuo con una orden de expulsión.

Agentes de ICE someten a un hombre que grababa un operativo federal en una calle de Minnesota.

Al no obedecer de inmediato, el hombre es empujado y sometido contra el pavimento por varios agentes, hasta ser esposado y llevado en un vehículo oficial. La escena, captada por varios celulares de peatones, muestra la tensión entre las fuerzas federales y los civiles presentes, sumando críticas de quienes consideran que la respuesta fue desproporcionada para alguien que solo intentaba documentar lo que ocurría.

Reacciones y contexto más amplio

Este incidente no ocurre en aislamiento: Minnesota ha sido escenario de una serie de operativos de ICE que han generado controversia, especialmente tras la muerte a tiros de Renée Nicole Good, una mujer abatida por un agente durante una redada federal días antes, lo que provocó protestas y una demanda estatal contra el Gobierno federal.

Líderes locales han condenado tanto el uso de fuerza en estas operaciones como las tácticas que parecen coartar la libertad de los ciudadanos para grabar acciones policiales en público, lo cual está legalmente protegido en Estados Unidos. Al mismo tiempo, funcionarios federales defienden las acciones de los agentes como parte de una estrategia mayor para hacer cumplir las leyes migratorias, aunque las tensiones con las comunidades locales siguen en aumento.