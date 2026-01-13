- Hoy:
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: enviarán "cientos de agentes más" a este estado pese a operativo que acabó con la vida de mujer
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el despliegue de "cientos de agentes federales adicionales" en Minnesota, para este fin de semana.
Aviso importante: recientemente, la Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, confirmó el despliegue de "cientos de agentes federales adicionales más" en Minnesota para este fin de semana.
Cabe mencionar que esta decisión se está llevando a cabo tras la muerte de una mujer a causa de disparos efectuados por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio en Minneapolis. Este lamentable hecho ocasionó diversas protestas en la ciudad. ¿Qué pasará en estos días? AQUÍ la actual situación.
PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
Enviarán "cientos de agentes más" a este estado de EE. UU. pese a muerte de mujer
'Univisión' y otros medios internacionales informaron sobre las declaraciones de Kristi Noem, donde anunció que "cientos de agentes federales adicionales se desplazarán a Minneapolis". Esta medida fue confirmada luego del asesinato de una mujer a manos de un agente del ICE. Como se recuerda, el incidente ocurrido a mediados de la semana dejó como resultado protestas masivas.
La secretaria de Seguridad Nacional no tuvo reparos en declarar a "Sunday Morning Futures" de Fox News que "hoy y mañana enviaremos más agentes". Asimismo, precisó que la llegada de estos refuerzos hará posible que los operativos del ICE y de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis se realicen de manera segura.
Es importante saber que la controversia se ha dado con respecto a la actuación de los agentes migratorios. Y es que, hace días, se generó mucha alarma luego que un agente de ICE acabara con la vida de Renee Good, una mujer de 37 años a quien disparó, esto mientras ella conducía su SUV tras dejar a su hijo de 6 años en la escuela. El incidente fue compartido en redes e hizo que muchos se indignen.
Pese a ello, el presidente Trump y Noem defendieron la actuación del agente como un acto de defensa propia, funcionarios demócratas acusaron a la administración de desinformar y exhortaron al público a revisar los videos que circulan en redes sociales sobre el tiroteo.
Tras muerte de Good, manifestantes han rechazado presencia de agentes ICE en Minnesota
La muerte de Good desató una serie de manifestaciones en Minneapolis y otros estados, donde los ciudadanos se movilizan en respuesta a la situación. El último fin de semana, las Ciudades Gemelas de Minnesota se alistaban para lo que muchos consideran una nueva normalidad en las próximas semanas, mientras el DHS ejecutaba su operativo más grande contra la inmigración.
Los manifestantes hicieron notar su rechazo en un vecindario de Minneapolis, donde gritaron a los agentes federales e intentaron interrumpir sus acciones mediante el uso de bocinas, tambores y silbatos. La tensión aumentó cuando se registraron empujones y varios individuos expusieron que fueron rociados con spray químico, justo antes de que los agentes ingresaran a una vivienda, donde arrestaron a un sujeto.
