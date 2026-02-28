Javier Rabanal tomó radical decisión sobre Sekou Gassama para partido de Universitario

Universitario de Deportes enfrentará a FC Cajamarca este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental por la fecha número 5 del Torneo Apertura 2026, donde deberá sumar tres puntos para seguir con el sueño de salir campeón de la Liga 1. Para ello, Javier Rabanal sorprendió lanzando su lista de convocados y tomó una firme decisión respecto a Sekou Gassama, delantero que llegó para ser el goleador merengue.

Como sabemos, el atacante senegalés arribó a Perú con la misión de convertirse en la estrella de la 'U' en el campeonato nacional, pero su contratación ha sido sumamente controversial debido a que no hizo pretemporada, tenía 7 meses de inactividad, y encima sigue sin estar en plenitud física. El único partido que jugó con camiseta crema dejó muchas dudas en la hinchada, y ahora el DT tomó cartas en el asunto.

Desde la semana pasada se dijo que Sekou Gassama no se encontraba bien, pero en los últimos días diversas fuentes informaron sobre una mejora en su estado y todo apuntaba a que iba a sumar minutos ante FC Cajamarca. Sin embargo, el delantero no aparece en la lista de convocados de Universitario de Deportes para el partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario y su lista de convocados.

Con esta noticia los hinchas de la 'U' se mostraron sumamente incómodos con la directiva por haber contratado a un futbolista que no hizo pretemporada y que no jugaba desde mediados del año pasado. Si los cremas no derrotan al elenco de Hernán Barcos y compañía se meterán en serios problemas porque estarán cinco puntos por detrás de Alianza Lima en la tabla de posiciones del certamen incaico.

Universitario vs. FC Cajamarca: hora y canal

El partido entre Universitario y FC Cajamarca se llevará a cabo este domingo 1 de marzo desde las 18.00 horas de Perú y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional. Asimismo, si quieres ver el encuentro totalmente online podrás hacerlo mediante Movistar Play si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.