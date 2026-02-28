- Hoy:
Resultados de la Lotería del Cauca HOY, sábado 28 de febrero: números ganadores del premio mayor
Sigue los resultados del último sorteo de la Lotería del Cauca de HOY, sábado 28 de febrero. AQUÍ podrás revisar toda la información del chance colombiano.
HOY, sábado 28 de febrero de 2026 vuelve la emoción con un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca, una de las más tradicionales de Colombia, que pone en juego su millonario premio mayor y múltiples premios secos. Participa, revisa tu número favorito y no te pierdas la transmisión oficial del sorteo, donde podrías convertirte en el próximo gran ganador. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 21 de febrero: premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?
La Lotería del Cauca se juega todos los sábados en horas de la noche. El sorteo principal suele realizarse alrededor de las 11:00 p. m. (hora de Colombia), con transmisión en vivo por plataformas digitales oficiales.
Últimos resultados de la Lotería del Cauca del sábado 21 de febrero
En el sorteo de la Lotería del Cauca realizado el pasado sábado 21 de febrero de 2026, el premio mayor fue para el número 7711, con la serie 199.
Números ganadores de la Lotería del Cauca del sábado 21 de febrero de 2026.
Plan de premios de la Lotería del Cauca
- Premio mayor: $8.000 millones
- 1 premio seco de $300 millones
- 1 premio seco de $200 millones
- 2 premios secos de $100 millones
- 3 premios secos de $50 millones
- 29 premios secos de $10 millones
- 309 premios "Extra Chance Patojos" de $6 millones
¿Cómo comprar los boleto de la Lotería del Cauca?
Para comprar un boleto de la Lotería del Cauca, puedes hacerlo de forma presencial o virtual. Lo más común es adquirir el billete completo o una fracción a través de vendedores autorizados y distribuidores oficiales ubicados en distintas ciudades de Colombia; también existe la opción de compra en línea mediante plataformas autorizadas.
