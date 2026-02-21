0
RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de febrero: premio mayor, secos y ganadores del último sorteo

Sigue EN VIVO el último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de febrero de 2026 y accede a los resultados. El juego iniciará a las 10:40 p. m.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de febrero de 2026.
Sigue EN VIVO el último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de febrero de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
HOY, sábado 21 de febrero de 2026, la Lotería de Boyacá vuelve a encender la ilusión de miles de jugadores con un nuevo sorteo y su esperado premio mayor de $15 mil millones. Participa y pon a prueba tu suerte en uno de los juegos tradicionales de Colombia, que cada semana ofrece la oportunidad de transformar vidas. AQUÍ sigue el sorteo EN VIVO para acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, y su sorteo principal está programado alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia), aunque las previas del sorteo suelen comenzar cerca de las 10:30 p. m.

Estadística de la Lotería de Boyacá

Según datos recopilados, los números que más han aparecido en los resultados de la Lotería de Boyacá son el 5, seguido por 6, 3 y 4, con varias repeticiones a lo largo de los sorteos analizados.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos por billete, lo que representa el monto más alto que se entrega en cada sorteo semanal si aciertas los números con la serie correcta.

Lotería de Boyacá

Billete de la semana de la Lotería de Boyacá.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio Fortuna: $1 000 millones
  • Premio Alegría: $400 millones
  • Premio Ilusión: $300 millones
  • Premio Esperanza: $100 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
  • Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
