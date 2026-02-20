0
Tabla de posiciones Liga 1 2026 y resultados de la fecha 4

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 21 de febrero: programación y dónde ver fútbol en vivo

Programación de partidos en vivo a disputarse en las grandes ligas del mundo este sábado 21 de febrero. Tenemos fútbol en la Liga 1, Serie A, Premier, LaLiga y otros torneos.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 21 de febrero
Programación de partidos en vivo para este sábado 21 de febrero | FOTO: LIBERO
Este sábado 21 de febrero tenemos una importante programación de partidos en vivo que se disputarán en las grandes ligas del mundo. En Sudamérica continua el fútbol Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. Además, en Europa tenemos actividad en los torneos LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania. Consulta hora horarios y canales de transmisión.

Real Madrid se enfrenta a Osasuna por LaLiga

PUEDES VER: Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horarios y canales para ver partido

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00FC Cajamarca vs MelgarMovistar, L1 Max
16:00Sporting Cristal vs UniversitarioMovistar, L1 Max
19:00Cienciano vs Alianza AtléticoMovistar, L1 Max

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Chelsea vs BurnleyDisney+, Zapping
10:00Aston Villa vs Leeds UnitedESPN, Disney+
10:00Brentford vs BrightonDisney+
12:30West Ham vs AFC BournemouthESPN, Disney+
15:00Manchester City vs NewcastleDisney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Real Sociedad vs Real OviedoDIRECTV Sports, DGO
10:15Real Betis vs Rayo VallecanoESPN3, Disney+
12:30Osasuna vs Real MadridDIRECTV Sports, DGO
15:00Atlético Madrid vs EspanyolESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Juventus vs ComoESPN2, Disney+
12:00Lecce vs InterDisney+
14:45Cagliari vs LazioDisney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Köln vs HoffenheimDisney+
9:30Union Berlin vs Bayer LeverkusenDisney+
9:30Wolfsburg vs AugsburgDisney+
9:30Bayern München vs Eintracht FrankfurtDisney+
12:30RB Leipzig vs Borussia DortmundDisney+, ESPN5

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Lens vs MonacoESPN2, Disney+
13:00Toulouse vs ParisDisney+
15:05PSG vs MetzDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Arouca vs Nacional
10:30Alverca vs Santa Clara
13:00Benfica vs AVSDisney+
13:00Moreirense vs Sporting CP
15:30Sporting Braga vs Vitória GuimarãesDisney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Platense vs Barracas CentralTNT Sports, Max Argentina
15:00Ind. Rivadavia vs IndependienteESPN Premium, Disney+
17:15Deportivo Riestra vs HuracánTNT Sports, Max Argentina
17:15Banfield vs Newell's Old BoysESPN Premium, Disney+
19:30Central Córdoba SdE vs TigreDisney+, ESPN Argentina

Partidos de hoy en Primera División de Chile

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Huachipato vs Palestinomax chile, TNT Sports Premium
16:00O'Higgins vs Colo-Colomax chile, TNT Sports Premium
18:30Universidad Católica vs Coquimbo Unidomax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Once Caldas vs Fortaleza CEIFRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
16:10Atlético Bucaramanga vs Deportivo CaliRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
18:20Atlético Nacional vs AlianzaRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
20:30Inter Bogotá vs MillonariosRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Aucas vs Mushuc RunaEcuavisa, Zapping
16:30Barcelona vs Técnico UniversitarioZapping
19:00Universidad Católica vs EmelecTeleamazonas, Zapping

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Cerro Porteño vs OlimpiaTigo Sports

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
7:45Racing vs DanubioDisney+
15:00Boston River vs AlbionDisney+
18:30Progreso vs NacionalDisney+

Partidos de hoy en Primera División de Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Rayo Zuliano vs Academia Puerto Cabello

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Atlas vs Atlético San LuisViX
20:00León vs Santos LagunaViX, FOX One
20:00Necaxa vs TolucaClaro Sports, Zapping
22:05Cruz Azul vs GuadalajaraZapping, Claro TV+

Partidos de hoy en Eredivisie en Países Bajos

HORARIOPARTIDOSTV
12:45PSV vs HeerenveenDisney+
14:00NAC Breda vs VolendamESPN
15:00Ajax vs NECDisney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
14:30St. Louis City vs CharlotteMLS Season Pass
16:45Cincinnati vs Atlanta UnitedMLS Season Pass
19:30DC United vs Philadelphia UnionMLS Season Pass
19:30Vancouver Whitecaps vs Real Salt LakeMLS Season Pass
19:30Orlando City SC vs New York RBMLS Season Pass
20:30Austin vs Minnesota UnitedMLS Season Pass
20:30Dallas vs Toronto FCMLS Season Pass
20:30Houston Dynamo vs Chicago FireMLS Season Pass
20:30Nashville SC vs New EnglandMLS Season Pass
21:30Los Angeles FC vs Inter MiamiMLS Season Pass
22:30Portland Timbers vs Columbus CrewMLS Season Pass
22:30San Diego vs CF MontréalMLS Season Pass
22:30SJ Earthquakes vs Sporting KCMLS Season Pass

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

