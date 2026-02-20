Partidos de hoy EN VIVO, sábado 21 de febrero: programación y dónde ver fútbol en vivo

Este sábado 21 de febrero tenemos una importante programación de partidos en vivo que se disputarán en las grandes ligas del mundo. En Sudamérica continua el fútbol Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. Además, en Europa tenemos actividad en los torneos LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania. Consulta hora horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|FC Cajamarca vs Melgar
|Movistar, L1 Max
|16:00
|Sporting Cristal vs Universitario
|Movistar, L1 Max
|19:00
|Cienciano vs Alianza Atlético
|Movistar, L1 Max
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Chelsea vs Burnley
|Disney+, Zapping
|10:00
|Aston Villa vs Leeds United
|ESPN, Disney+
|10:00
|Brentford vs Brighton
|Disney+
|12:30
|West Ham vs AFC Bournemouth
|ESPN, Disney+
|15:00
|Manchester City vs Newcastle
|Disney+
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Real Sociedad vs Real Oviedo
|DIRECTV Sports, DGO
|10:15
|Real Betis vs Rayo Vallecano
|ESPN3, Disney+
|12:30
|Osasuna vs Real Madrid
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Atlético Madrid vs Espanyol
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Juventus vs Como
|ESPN2, Disney+
|12:00
|Lecce vs Inter
|Disney+
|14:45
|Cagliari vs Lazio
|Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Köln vs Hoffenheim
|Disney+
|9:30
|Union Berlin vs Bayer Leverkusen
|Disney+
|9:30
|Wolfsburg vs Augsburg
|Disney+
|9:30
|Bayern München vs Eintracht Frankfurt
|Disney+
|12:30
|RB Leipzig vs Borussia Dortmund
|Disney+, ESPN5
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Lens vs Monaco
|ESPN2, Disney+
|13:00
|Toulouse vs Paris
|Disney+
|15:05
|PSG vs Metz
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Arouca vs Nacional
|10:30
|Alverca vs Santa Clara
|13:00
|Benfica vs AVS
|Disney+
|13:00
|Moreirense vs Sporting CP
|15:30
|Sporting Braga vs Vitória Guimarães
|Disney+
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Platense vs Barracas Central
|TNT Sports, Max Argentina
|15:00
|Ind. Rivadavia vs Independiente
|ESPN Premium, Disney+
|17:15
|Deportivo Riestra vs Huracán
|TNT Sports, Max Argentina
|17:15
|Banfield vs Newell's Old Boys
|ESPN Premium, Disney+
|19:30
|Central Córdoba SdE vs Tigre
|Disney+, ESPN Argentina
Partidos de hoy en Primera División de Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Huachipato vs Palestino
|max chile, TNT Sports Premium
|16:00
|O'Higgins vs Colo-Colo
|max chile, TNT Sports Premium
|18:30
|Universidad Católica vs Coquimbo Unido
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Once Caldas vs Fortaleza CEIF
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
|16:10
|Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
|18:20
|Atlético Nacional vs Alianza
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Inter Bogotá vs Millonarios
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Aucas vs Mushuc Runa
|Ecuavisa, Zapping
|16:30
|Barcelona vs Técnico Universitario
|Zapping
|19:00
|Universidad Católica vs Emelec
|Teleamazonas, Zapping
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Cerro Porteño vs Olimpia
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:45
|Racing vs Danubio
|Disney+
|15:00
|Boston River vs Albion
|Disney+
|18:30
|Progreso vs Nacional
|Disney+
Partidos de hoy en Primera División de Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Rayo Zuliano vs Academia Puerto Cabello
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Atlas vs Atlético San Luis
|ViX
|20:00
|León vs Santos Laguna
|ViX, FOX One
|20:00
|Necaxa vs Toluca
|Claro Sports, Zapping
|22:05
|Cruz Azul vs Guadalajara
|Zapping, Claro TV+
Partidos de hoy en Eredivisie en Países Bajos
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|PSV vs Heerenveen
|Disney+
|14:00
|NAC Breda vs Volendam
|ESPN
|15:00
|Ajax vs NEC
|Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|St. Louis City vs Charlotte
|MLS Season Pass
|16:45
|Cincinnati vs Atlanta United
|MLS Season Pass
|19:30
|DC United vs Philadelphia Union
|MLS Season Pass
|19:30
|Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake
|MLS Season Pass
|19:30
|Orlando City SC vs New York RB
|MLS Season Pass
|20:30
|Austin vs Minnesota United
|MLS Season Pass
|20:30
|Dallas vs Toronto FC
|MLS Season Pass
|20:30
|Houston Dynamo vs Chicago Fire
|MLS Season Pass
|20:30
|Nashville SC vs New England
|MLS Season Pass
|21:30
|Los Angeles FC vs Inter Miami
|MLS Season Pass
|22:30
|Portland Timbers vs Columbus Crew
|MLS Season Pass
|22:30
|San Diego vs CF Montréal
|MLS Season Pass
|22:30
|SJ Earthquakes vs Sporting KC
|MLS Season Pass
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.