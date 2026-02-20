Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: alineaciones, hora, canal y dónde ver transmisión

El Estadio Alberto Gallardo se viste de gala este sábado 21 de febrero. Sporting Cristal y Universitario chocan en el duelo más esperado de la fecha 4 del Torneo Apertura a partir de las 4:00 de la tarde y la transmisión lo podrás seguir en directo por la señal oficial de L1 MAX.

Cristal llega con la presión de hacerse fuerte en casa y sumar su segunda victoria en el Apertura. Los celestes buscan tumbarse al tricampeón Universitario, que pisa el Gallardo con la confianza de un equipo que sabe imponerse en escenarios hostiles.

Si bien recién inicia el Apertura, el presente de Cristal y la 'U' son completamente distintos. Por un lado vienen los rimenses con desgaste físico por su participación en la segunda fase de la Copa Libertadores y, además, en la tabla de posiciones de la Liga 1 suman 4 puntos, contra las 7 unidades de los cremas que llegan descansados y con la confianza en obtener un resultado positivo.

Con respecto a la escuadra merengue, Javier Rabanal llega con bajas importantes. Sekou Gassama, Yuriel Celi, Paolo Reyna y Anderson Santamaría no quedaron en la lista de concentrados. El que entró en la convocatoria es el brasileño Miguel Silveira, quien podría hacer su debut oficial con camiseta crema.

Por su parte, Paulo Autuori analiza qué equipo mandar ante los cremas. El DT es conciente que este partido es clave, así como también el duelo que sostendrán el martes contra 2 de Mayo en el Callao. Por lo tanto, el estratega rimense puede mandar algunos titulares y luego alternar en otros puestos.

Alineación de Sporting Cristal vs Universitario

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Universitario: Diego Romero; César Inga, William Riveros, Caín Fara; Jesús Castillo, Andy Polo, Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

Felipe Vizeu será titular en Cristal y Jairo Concha en Universitario

Sporting Cristal vs Universitario: hora del partido

México: 3:00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 4:00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 5:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 6:00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario? canal TV

La transmisión del partido entre Sporting Cristal contra Universitario estará a cargo de L1 MAX. Este canal encuentras en los servicios de Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

Estados Unidos: Fanatiz USA

Sporting Cristal vs Universitario: apuestas y pronóstico